Uma jovem estudante do Colégio Estadual Professora Helena Kolody, que viu bem de perto o ataque que tirou a vida de uma jovem e deixou um rapaz em estado gravíssimo em Cambé, contou com detalhes os momentos de terror que presenciou na manhã desta segunda-feira (19). A aluna contou sobre o ataque em entrevista ao jornal Meio Dia Paraná, da RPC.

“Um casal de jovens estava jogando ping pong, a mesa de ping pong fica do lado de fora. A hora que o menino olhou para trás e viu que era o atirador com o revólver, ele abaixou. Na hora que ele abaixou, ele levou um tiro, que também bateu na menina. Foi horrível, horrível”, detalha a jovem.

A estudante lembra que não chegou a ver o rosto do atirador. “Eu só vi a arma. Na hora que eu vi a arma eu só olhei pra trás e saí correndo”, conta a adolescente.

Ainda muito assustada, a estudante revela a angústia de ter vivido cenas de terror. “A gente não imagina. Já viu acontecer em várias escolas, em várias cidades. E a gente não imagina na nossa. Quando acontece, é terror. É uma cena que você não quer ver, que você não imagina. Foi horrível, uma sensação péssima”.

Um rapaz de 21 anos suspeito de entrar na colégio por volta das 9h15 desta segunda-feira sob pretexto de precisar de um histórico escolar. Ele entrou e efetuou os disparos contra o casal. Ela morreu no local e o jovem Luan foi encaminhado às pressas para a Santa Casa de Cambé e, depois, para o Hospital Universitário de Londrina, onde esta internado e respirando com ajuda de aparelhos. Ele deve passar por cirurgia ainda nesta segunda.

