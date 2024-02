Juninho foi o sétimo eliminado do BBB 24 na noite desta terça-feira (06). O agora ex-brother foi quem recebeu mais votos para sair do reality, 60,35%. Este foi o primeiro Paredão em que o público votou para eliminar. Anteriormente, as votações estavam sendo para quem o telespectador gostaria que ficasse na casa.

Juninho disputava o paredão com Alane, que levou 36,64 %, Beatriz, que recebeu 1,95% dos votos e Isabelle, que levou 1,06%. Na enquete da Tribuna, o motoboy teve 72,73% dos votos, contra 15,15% de Alane, 9,09% de Beatriz e 3,03% de Isabelle.

No discurso de eliminação, o apresentador Tadeu Schmidt destacou as recentes brigas na casa: “Alane x Juninho. Juninho x Bia. Quem sair é porque está errado. E ponto final, não tem dúvida. Será? Será que é tão simples assim?”

Schmidt também avaliou as acusações dentro do reality: “E agora, chegando o momento decisivo, é hora de fazer uma reflexão. Você usou as palavras corretas? Você tem certeza do que você está falando? Você tem certeza do que você está defendendo? Se você aposta todas as suas fichas, é fundamental não ter dúvida nenhuma sobre as cartas que estão na mesa”, disse.

Sobre sua participação no programa, o brother refletiu: “Eu sei quem é dos meus, quem tava comigo, quem não tava. Acredito que, de alguma maneira, posso ter cometido algumas falhas. Espero que quem erre menos vença, quem mereça”.

