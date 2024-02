Os irmão Zezé Di Camargo e Luciano, a dupla sertaneja mais romântica do Brasil, traz seu novo show a Curitiba no próximo dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Com mais de 30 anos de estrada, os goianos apresentam o show Novos Tempos no palco do teatro Positivo, a partir das 21h15. Os ingressos estão disponíveis no Disk Ingressos.

Nem Zezé Di Camargo e Luciano sabem muito bem como é que 30 anos se passaram desde que “É o Amor” os consagraram de Norte a Sul do país. A canção, regravada de tempos em tempos por vários artistas, catapultou a carreira dos irmãos. Por mais planejamento que tenham traçado nessas décadas, parece espantoso até para eles o fato de ainda serem uma das duplas mais populares do país.

+ Leia mais: Clássico sertanejo, Di Paullo e Paulino comemoram 50 anos em Curitiba

Lá se vão pouco mais de três décadas desde que a música “É o Amor” estourou na Rádio Terra de Goiânia (GO), após Seu Francisco levar uma fita k-7 para tentar emplacar os meninos. De lá pra cá, a canção composta por Zezé acumula mais de 70 regravações, incluindo intérpretes que a lançaram em hebraico e russo, somando mais de 1 bilhão de execuções no mundo, segundo dados do ECAD.

No embalo deste clássico hit, os irmãos apresentarão um espetáculo memorável ao público, passeando ainda por “modões” como Estrada da Vida, Sem medo de ser feliz, Me leva pra casa e Menina veneno. “Eu digo que essa turnê tem o nome ideal: ‘Novos Tempos’, porque amor resume o que levamos ao nosso público. E amar se conjuga, sim, em todos os tempos”, afirma Luciano.

+ Veja também: Projeto The Next Chef reúne talentos da gastronomia de Curitiba

Para Zezé Di Camargo, é motivo de muita realização e gratidão reconhecer na plateia fãs que os acampam há 32 anos. “Ver todos eles cantando todos os nossos sucessos é ter a certeza de que somos amados. Me sinto pleno em cada canto do Brasil que a gente vai”.

Com muitas imagens em telões e efeitos de luzes, “Novos Tempos” faz uma viagem na trajetória da dupla. “Começamos com ‘Saudade Bandida’, pois, como dizem, faz parte da playlist dos fãs raiz. Teremos aquelas canções que não necessariamente foram trabalhadas nas rádios, de 1991 para cá, mas que o público gosta, sempre cantou e pedem nos shows’, conta Luciano.

Já Zezé Di Camargo, que assina o repertório com o produtor musical Roger Dias, destaca que as músicas ganharam novos arranjos de sucessos que marcaram vidas e histórias. “O público vai contemplar um pedacinho de cada época da dupla. Agora em novos tempos”.

+ Veja também: Com mais de 300 atrações, Festival de Curitiba 2024 divulga programação e abre vendas

A playlist também contará com Dou a vida por um beijo, Pra mudar minha vida, Tarde demais, entre outras que ganham uma identidade única nas vozes de Zezé Di Camargo e Luciano. A apresentação em Curitiba tem a produção da RW7 Production & Entertainment.

O Teatro Positivo fica na Rua Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Campo Comprido. Os ingressos variam de R$ 150,00 a R$ 1.000,00, de acordo com o setor e modalidade escolhidos.

Você já viu essas?

Denuncie! Denúncia de crime ambiental para derrubada de centenas de árvores em Curitiba Clássico!! Bar raiz em Curitiba “captura” clientes por horas; Comida boa, cerveja gelada e proteção do Papa Inteligência “Uber” para caminhoneiros, empresa de Curitiba fatura milhões