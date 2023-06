A cobertura do ataque contra uma escola de Cambé, na região norte do Paraná, emocionou repórter e entrevistado, na manhã desta quarta-feira (21). A jornalista Kathulin Tanan, da RPC, entrevistava ao vivo pelo Bom Dia Paraná, da RPC, Seu Miro, avô de Luan Augusto, vítima do assassino. Em determinado momento o avô de Luan, bastante emocionado ao relembrar dos bons momentos vividos com o neto, parou a entrevista e pediu um abraço para a repórter.

Um tempo depois, com ambos emocionados, a repórter Kathulin Tanan conduziu a passagem ao vivo. “Seu Miro emocionado aqui no Bom Dia e a gente quebra protocolo, porque o jornalismo é a verdade das coisas que estão acontecendo. Peço desculpas porque eu também me emociono”, disse a repórter diante da situação.

Ela aproveitou para ressaltar a atenção que todos os familiares, mesmo com o momento de extrema dor, estava dando para os colegas da imprensa que acompanham o caso. Assista abaixo:

Obrigada por nos representar tão bem, Kathulin! ❤️ Este é o abraço que todos nós gostaríamos de dar nos familiares e amigos das vítimas do ataque no Colégio em Cambé, norte do Paraná. Muita força 🙏🫶 #BomDiaPR pic.twitter.com/6Fb19wEw7X — RPC (@rpcparana) June 21, 2023

O Ataque em Cambé

O ex-aluno do Colégio Estadual Professora Helena Kolody, de Cambé, encontrado morto na noite desta terça-feira (20), fingiu precisar de um histórico escolar para entrar na escola. Luan e Karoline estavam jogando ping-pong no pátio quando foram alvejados a tiros pelo marginal. O suspeito, preso no local no crime, portava uma machadinha, carregadores e uma arma. Karoline morreu no local e Luan chegou a ser resgatado, mas morreu no hospital horas depois.

Emoção durante entrevista ao vivo pelo Bom Dia Paraná, na RPC. Foto: Reprodução.

