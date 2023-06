Com uma área de quase 11 mil metros quadrados e investimentos superiores a R$ 300 milhões, a indústria farmacêutica Prati-Donaduzzi concluiu a construção de uma nova planta destinada à produção de medicamentos sólidos, tornando-se a maior fabricante de comprimidos da América Latina.

A nova instalação, chamada de Sólidos IV, localizada em Toledo, região Oeste do Paraná, terá capacidade para produzir mais de 3,6 bilhões de doses terapêuticas anualmente. Esse aumento representa um crescimento de 27% para a empresa, elevando a capacidade produtiva para 17 bilhões de doses ano.

Essa expansão física está acompanhada de investimentos em tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação, além da criação de 400 novos empregos diretos e indiretos. “É um grande orgulho para o nosso Estado ter uma empresa que é referência na produção de medicamentos, tem um trabalho de qualidade que demanda mão de obra qualificada e que acreditou no Paraná e hoje permite que 5 mil pessoas possam construir seu futuro trabalhando aqui”, disse o governador Carlos Massa Ratinho Junior.

“Essa entrega é a concretização de um ciclo de investimentos de R$ 650 milhões. Agora, para os próximos cinco anos, nossa meta é dobrar os investimentos e a produção, por isso aproveitamos esse momento para anunciar R$1,2 bilhão para o novo ciclo”, frisou o presidente da Prati-Donaduzzi, Eder Maffissoni.

Novos investimentos

A entrega da nova planta é resultado de uma parceria entre a Prati-Donaduzzi e o Governo do Estado do Paraná. Por meio da Invest Paraná, foram estabelecidos compromissos e benefícios tributários e fiscais para a empresa que, por sua vez, está investindo R$ 650 milhões em um projeto de crescimento, com impacto na economia do Estado e na geração de centenas de novos postos de trabalho. Além da ampliação da estrutura física e da aquisição de equipamentos modernos, a empresa reafirma seu investimento em Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I).

Para os próximos cinco anos, o objetivo da empresa é dobrar esses números, com um novo investimento que chegará a R$1,2 bilhão. Metade desse valor será para pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, além da construção de novas plantas, modernização das atuais e acelerar o processo de internacionalização da empresa.

Centro de Distribuição

Para dar suporte ao aumento na produção de medicamentos, a Prati-Donaduzzi construiu um novo Centro de Distribuição, com capacidade de armazenamento de produto acabado ampliada em 60% e melhorias nas operações de distribuição. O espaço conta com mais de 14 mil metros quadrados e aproximadamente 17.500 posições de paletes.

Essa nova área permitirá mais agilidade, controle, qualidade e segurança do processo logístico. Além disso, as plantas atuais da indústria foram modernizadas com equipamentos mais avançados, incluindo uma nova linha de embalagens com tecnologia automatizada e de alto desempenho.

