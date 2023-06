Dia Mundial do Fusca vai reunir milhares de amantes do carro em Curitiba

Para comemorar o Dia Mundial do Fusca, celebrado em 22 de junho, os fãs do carro se encontrarão no domingo, 25 de junho, na Central de Abastecimento do Paraná (Ceasa). O evento vai das 9h às 17h30. Para participar, o visitante pode levar um litro de leite ou R$ 10.

Na programação, exposição de veículos dos principais clubes de Fusca de Curitiba e região, corridas, shows de rock, sorteios, gincanas, entre outros. O acesso ao evento será pelo portão na frente da Retífica Reticheski.

O evento é um clássico dos amantes de carros da Volkswagen, e reúne milhares de pessoas de todos os cantos do Brasil. No público, colecionadores, com carros originais restaurados, e muitos reformados, com modificações para personalizar o carro. Em 2019, o encontro no Dia Mundial do Fusca reuniu 1,2 mil Fuscas em Curitiba.

Serviço

Quando: 25 de junho, das 9h às 17h30

Onde: No Central de Abastecimento do Paraná (Ceasa) na BR-116. Para facilitar, pesquise no GPS por Retífica Reticheski.

Entrada: 1 litro de leite ou R$ 10.

