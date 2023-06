Os bairros de Curitiba vão ficar mais verdes e arborizados daqui a alguns anos. A partir de segunda-feira (26), a Secretaria Municipal do Meio Ambiente vai fazer uma nova distribuição de 10 mil mudas de árvores nas dez Administrações Regionais de Curitiba. A ação faz parte das celebrações do Mês do Meio Ambiente e do desafio 100 Mil Árvores da Prefeitura.

Entre as espécies de mudas que serão distribuídas gratuitamente para a população estão jabuticabeiras, cerejeiras nativas, pitangueiras, ingazeiros, palmitos-juçara, dedaleiros, ipês (branco, amarelo e rosa), pau-ferro e cerejeira do Japão.

Essa será a terceira distribuição gratuita de árvores para a população neste mês, na primeira semana de junho foram entregues outras 10 mil mudas produzidas no Horto Municipal da Barreirinha e nesta semana, de segunda a esta quinta-feira (19 a 22/6), foram distribuídas 5 mil mudas de araucárias dentro do projeto Pinhão Curitibano. A ação também marca o Dia Nacional da Araucária, celebrado no dia 24 de junho.

Equilíbrio térmico

Novas árvores na cidade trazem benefícios para o meio ambiente, como equilíbrio térmico e o sequestro de gases do efeito estufa da atmosfera, explica o diretor do Departamento de Arborização e Produção Vegetal, José Roberto Roloff.

“Por isso, nossa política de ampliação dos plantios é grande aliada nas ações para mitigação e resiliência frente às mudanças climáticas. As árvores ainda promovem sombra e servem de abrigo à fauna silvestre”, afirmou Roloff.

Como plantar?

Para o plantio em áreas privadas da cidade, não há restrição, mas em via pública, além de autorização, é preciso seguir algumas regras. “É preciso respeitar as normas de urbanização da cidade”, explica o engenheiro agrônomo responsável pelo Horto Municipal da Barreirinha, Roberto Salgueiro.

O plantio das árvores deve levar em conta questões como a existência de fiação elétrica, largura das calçadas e outras características. Essas questões serão avaliadas no momento do preenchimento do cadastro para retirada para que seja possível indicar a melhor muda para os objetivos do cidadão.

Confira mais ações sustentáveis que você pode fazer pela cidade e pelo planeta no site da Família Folhas.

Onde buscar a sua muda de graça em Curitiba

SEGUNDA-FEIRA (26/6)

REGIONAL PINHEIRINHO – Avenida Winston Churchill, 2.033 (a partir das 14h)

REGIONAL MATRIZ – Praça Rui Barbosa – Centro (a partir das 15h)

REGIONAL BAIRRO NOVO – Rua Tijucas do Sul, 1.700 (a partir das 14h)

TERÇA-FEIRA (27/6)

REGIONAL SANTA FELICIDADE – Rua Santa Bertila Boscardin, 213 (a partir das 9h)

REGIONAL CAJURU – Avenida Prefeito Maurício Fruet, 2.150 (a partir das 15h)

REGIONAL BOA VISTA – Av. Paraná 3.600 (a partir das 14h)

QUARTA-FEIRA (28/6)

REGIONAL CIC – Rua Manoel Valdomiro de Macedo, 2.460 (a partir das 9h)

REGIONAL TATUQUARA – Rua Olivardo Konoroski Bueno, s/n (a partir das 9h)

REGIONAL BOQUEIRÃO – Avenida Marechal Floriano Peixoto, 8430 (a partir das 14h)

QUINTA-FEIRA (29/6)

REGIONAL PORTÃO – Rua Carlos Klemtz, 1.700 (a partir das 9h)

