Quem trafega diariamente pela Linha Verde, região do Tarumã, ou pela Avenida Victor Ferreira do Amaral, em Curitiba, não vê a hora para que a obra do Novo Completo do Tarumã que está acontecendo no local avance e seja finalizada. O prazo de entrega é maio de 2024 e atualmente o local segue em obras, com novidades a partir desta quinta-feira (22).

Segundo a prefeitura de Curitiba, o conjunto de obras no trecho segue tanto no viaduto quando no seu entorno. Nos lados sul e norte da estrutura estão sendo executadas as ferragens e as formas para concretagem dos blocos da fundação. Veja aqui as projeções de como deve ficar a obra.

A novidade é que nesta quinta-feira será iniciada a concretagem dos blocos da parte do viaduto que será alargada. As equipes também dão sequência às obras de pavimentação e drenagem nas vias que integram as alças de acesso do viaduto.

Na Rua Bandeirantes Dias Cortes estão sendo concluídos os trabalhos de drenagem; na Rua Affonso Penna acontece a execução de drenos de pavimento e a finalização das camadas de reforço da estrutura do pavimento enquanto na Nagib Daher estão sendo finalizadas as camadas de reforço da estrutura do pavimento.

Outras ruas do entorno receberam obras de manutenção do asfalto para melhorar as condições de uso. Foram contempladas:

Rua Presidente Epitácio Pessoa (trecho entre Rua Nagib Daher e Rua Monte Castelo);

Avenida Affonso Penna (trecho entre Rua Raphael Papa e Rua Monte Castelo);

Avenida Affonso Penna (trecho entre Nagib Daher e Avenida Victor Ferreira do Amaral);

Rua Nagib Daher (trecho entre Avenida Affonso Penna e Marginal da Linha Verde);

Rua Monte Castelo (trecho entre Rua Presidente Epitácio Pessoa e Avenida Affonso Penna);

Rua comendador Monte Castelo (trecho entre Rua Raphael Papa e entroncamento entre Rua Presidente Epitácio Pessoa e Rua Monte Castelo).

Novo complexo no Tarumã

Segundo a prefeitura de Curitiba o complexo conta com duas novas estações de ônibus e o alargamento do viaduto da Avenida Victor Ferreira do Amaral. Para acomodar a Estação Tarumã e a canaleta exclusiva para o transporte coletivo, o viaduto será alargado.

Na parte inferior, será instalada a Estação Victor do Amaral, permitindo a integração dos passageiros das linhas que percorrem a ligação entre Curitiba e Região Metropolitana, especialmente Pinhais e Piraquara.

Além do alargamento do viaduto e das duas novas estações de ônibus, o projeto prevê novos acessos para conexão com a Linha Verde Norte e Sul, além da revitalização de praças públicas – Cova da Iria e Mauro Ferreira -, novo paisagismo e iluminação no local. Veja aqui uma página especial com os detalhes da obra no Viaduto do Tarumã.

