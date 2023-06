Novo mobiliário urbano instalado nas praças de Curitiba chama atenção

A instalação de cinco novas estações de bikes compartilhadas teve início nesta semana em Curitiba. O mobiliário que irá abrigar os equipamentos chegou nesta terça-feira (20) e começou a ser instalado nas praças Tiradentes, Zacarias, Carlos Gomes e Osório e na Rua Visconde do Rio Branco. Nas próximas semanas, novas estações serão instaladas, até chegarem a 50.

O trabalho de instalação é feito pela Tembici, empresa líder em micromobilidade na América Latina que participou do chamamento público para a implantação do novo sistema de compartilhamento de bicicletas na capital.

Essa é a primeira fase de implantação. De acordo com a empresa responsável, a previsão é que o serviço de locação das bicicletas esteja disponível para a população no início do segundo semestre.

O serviço estará disponível nos principais eixos cicloviários da cidade. Atualmente, Curitiba conta com 261,9 quilômetros, entre ciclovias, ciclofaixas em vias e calçadas, ciclorrotas e passeios compartilhados entre pedestres e ciclistas.

Implantação

A Tembici foi a primeira a apresentar proposta no chamamento público realizado pela Prefeitura que abrangia a implantação, instalação, manutenção e operação do sistema de bikes compartilhadas.

Segundo a empresa, a implantação ocorre em etapas, que compreendem instalações elétricas, mobiliário, painel publicitário e, por último, as bikes compartilhadas.

Todo o processo é acompanhado por técnicos da Superintendência de Trânsito e do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba (Ippuc).

Como vai funcionar

A operação em Curitiba contará com 50 estações e 500 bicicletas, tanto em modelos convencionais como com pedal assistido, também conhecidas como bicicletas elétricas. O sistema de compartilhamento de bikes com estação funcionará 24 horas todos os dias, permitindo o acesso a informações, o cadastramento de usuários, além da retirada e devolução das bicicletas de forma ininterrupta.

O sistema de compartilhamento de bikes com estação é acompanhado de soluções tecnológicas para permitir o acesso a informações, o cadastramento de usuários, retirada e devolução das bikes de forma digital. Para que possam utilizar as bicicletas, os usuários terão que fazer um cadastro e adquirir um plano pelo aplicativo de celular que será disponibilizado pela Tembici.

A empresa oferecerá assinaturas variadas, como viagem única, plano lazer, plano mensal e plano anual, para contemplar usuários eventuais e habituais. Os preços ainda estão sendo definidos pela empresa.

Após o uso, a bike precisará ser devolvida obrigatoriamente em uma das estações.

