Família decide doar órgãos de estudante vítima de atirador em Cambé

Familiares de Luan Augusto autorizaram a realização de doação de órgãos do adolescente. O jovem de 16 anos morreu na madrugada desta quarta-feira (21). Ele foi vítima do atirador que cometeu um ataque na Escola Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé, na manhã de segunda-feira (19).

Luan foi socorrido em estado grave e encaminhado ao Hospital Universitário de Londrina com uma bala alojada na cabeça. Ao longo da última madrugada, ele manteve quadro de instabilidade e teve uma parada cardiorrespiratória. Sem resposta, o adolescente veio ao óbito às 3 horas da madrugada desta quarta.

Em nota, a direção do Hospital Universitário de Londrina apoiou a atitude da família de Luan. “A Direção se solidariza com os familiares e lamenta todos os fatos ocorridos, reforça que o ato de doação de órgão é muito mais que um ato de coragem, é um ato de bondade e amor ao próximo, é permitir que outras pessoas possam continuar a viver”, disse.

