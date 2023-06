Escadaria famosa de Curitiba ganha revitalização em passarela

Uma das escadarias do bairro Alto da Glória ficou mais charmosa e se transformou em uma das primeiras passarelas públicas de Curitiba adotada e revitalizada pela iniciativa privada. A escadaria no Jardinete Engenheiro Raul Iwersen, na Rua Ivo Leão sob a Comendador Fontana, foi inaugurada nesta quinta-feira (22) pelo prefeito Rafael Greca, acompanhado do vice-prefeito e secretário de Estado das Cidades, Eduardo Pimentel. O local foi requalificado pela Construtora Hugo Peretti em parceria com a Agência de Sustentabilidade Mãozinha Verde e a Prefeitura de Curitiba.

A passarela abriga a movimentada escadaria que liga a Avenida João Gualberto ao Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e ao Estádio Major Antônio Couto Pereira. O local recebeu projeto de paisagismo, nova iluminação, pintura e painéis com releitura do quadro Homenagem à Cidade Amada I e II, do renomado pintor Juarez Machado.

“A cidade é feita pelo seu povo e por isso Curitiba é tão linda. Eu agradeço à Construtora Hugo Peretti, aos trabalhadores e aos profissionais envolvidos nessa bonita homenagem à cidade e às pessoas que aqui vivem e passam”, disse Greca.

O projeto leva a assinatura dos arquitetos Bettina Pansera e Gilmar Lima. A reprodução do quadro em grafite foi feita pelo artista Valdemir Cimples. O quadro original foi produzido por Juarez Machado especialmente para Construtora Hugo Peretti, empresa curitibana fundada há 78 anos, responsável por 84 empreendimentos na cidade e a geração de centenas de postos de trabalho.

A passarela fica na região onde está em construção o empreendimento Weiss de Castilho – residencial localizado na esquina da Avenida João Gualberto e ruas Ivo Leão e Comendador Fontana. A revitalização serviu como contrapartida da empresa à cidade.

Gentileza urbana

De acordo com o diretor da Construtora Hugo Peretti, Hugo Peretti Neto, a partir do conceito de “gentileza urbana”, que incentiva atitudes de grupos privados em prol da sociedade, além dos investimentos já realizados na revitalização do espaço a empresa será responsável pela manutenção do local pelos próximos dois anos.

“Nosso intuito com esse projeto foi colaborar para mudar a paisagem da região contribuindo com os moradores e comerciantes locais, trazendo mais iluminação, segurança, natureza e arte para o bairro”, disse Hugo Peretti Neto.

