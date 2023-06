Conta de luz fica 10% mais cara no Paraná a partir deste sábado

A nova tarifa definida pela Agência Nacional de Energia Elétrica para a Copel passa a valer neste sábado (24). Em média, a conta de luz fica 10,9% mais cara. Segundo a Companhia Paranaense de Energia Elétrica, o novo valor contabiliza os reflexos da Crise Hídrica e da pandemia da Covid-19.

A nova tarifa foi aprovada na última terça-feira (20) e vale para 395 municípios do Paraná, cerca de cinco milhões de unidades consumidoras. Já para os clientes que são atendidos em alta tensão, como é o caso das indústrias, terão aumento médio menor, de 8,31%.



Ainda segundo a Copel, 390 mil famílias têm a isenção da tarifa de energia elétrica no Paraná.

