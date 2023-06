Carga gigante congestiona BR-277 sentido Paranaguá neste sábado

A escolta de uma carga indivisível pode causar lentidão na BR-277, no sentido Paranaguá, ao longo deste sábado (24). O material será levado do km 60, na antiga Praça de Pedágio da Ecovia, ao km 70, no entroncamento com o Contorno Leste, na pista sentido Paranaguá.

Depois, o pacote seguirá pela contramão na BR-116, no Contorno Leste, até passar para a pista no sentido contrário, no km 95. No sentido São Paulo, a rodovia será interditada entre os km 93 e 95.

