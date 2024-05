Chuva forte a caminho do Paraná: alerta laranja de tempestade em algumas regiões

De acordo com um alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), uma tempestade pode atingir algumas regiões do Paraná entre a noite desta quinta-feira (23) e a manhã de sexta-feira (24). O aviso é de cor laranja e indica perigo.

Os municípios do Paraná que podem ser afetados ficam nas regiões centro, oeste, noroeste, sudoeste, sudeste e Região Metropolitana de Curitiba (RMC). Além do estado paranaense, o alerta também é válido para praticamente todo o estado de Santa Catarina e parte do Rio Grande do Sul.

O aviso laranja indica chuva de até 100 milímetros por dia e ventos intensos de até 100 km/h. Também há possibilidade de queda de granizo e risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

Temperaturas vão cair nos próximos dias

O Inmet também possui outro alerta válido para os próximos dias e que abrange todo o Paraná. De cor amarela, indicando perigo potencial, o aviso informa a queda de temperatura entre 3ºC e 5ºC.

A chegada de uma frente fria a partir desta sexta-feira (24) já havia sido confirmada pelo Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar). Conforme a previsão do tempo, a temperatura mínima em Curitiba no final de semana deve ser registrada no sábado (25), com 8ºC previstos.

Dicas para se proteger de temporais

A Defesa Civil do Paraná disponibiliza algumas dicas de como se proteger em temporais. Confira:

Procure um abrigo o mais rápido possível, e não saia até que o vendaval pare;

Se notar o risco de desabamento do telhado, saia do local e comunique o risco, inclusive às autoridades;

Revise a resistência de sua casa, principalmente o madeiramento de apoio do telhado e a amarração das telhas no madeiramento, se tiver;

Não se abrigue embaixo de árvores ou coberturas metálicas frágeis, elas podem cair e causar ferimentos;

No carro, se possível, estacione o veículo em local seguro e espere o vento forte passar;

Se necessário e possível, entre em uma edificação;

Não estacione o carro próximo a torres de transmissão e placas de propagandas;

Se não for possível estacionar, diminua a velocidade e procure um local seguro para estacionar assim que possível, pois o vento pode desestabilizar a direção do veículo.

