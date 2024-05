Bairro de Curitiba é tomado por fumaça de aterro sanitário; assista ao vídeo

Fogo no aterro?

Uma fumaça que se espalhou na região da Cidade Industrial de Curitiba no início da tarde desta quinta-feira (23) chamou atenção de motoristas que estavam passando pelo trecho e também de moradores do bairro. A fumaça estava concentrada no aterro sanitário da CIC, instalado na Rua dos Palmenses.

Como o aterro está localizado em uma região alta e próximo da movimentada Avenida das Araucárias, motoristas puderam facilmente visualizar a fumaça que estava saindo do local e indagaram se o aterro estava pegando fogo.

Imagens e vídeos feitos no local mostram máquinas trabalhando em um trecho do aterro enquanto uma grande fumaça se espalha. Assista:

O espaço é administrado pela Essencis Curitiba – empresa especializada em trabalhos com lixo sólido e efluentes. Procurada pela reportagem da Tribuna do Paraná, a empresa afirmou que o aterro não estava pegando fogo.

De acordo com nota enviada pela Essencis, um procedimento envolvendo uma carga de palha causou a situação. “A Essencis Curitiba informa que recebeu hoje uma carga de resíduos e com ela, palha. O processo de interação entre os resíduos causou fumaça e a questão foi imediatamente ajustada pela equipe técnica”, diz nota.

A empresa também garante que o procedimento no aterro sanitário da Cidade Industrial de Curitiba foi conduzido conforme as regulamentações vigentes.

