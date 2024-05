Toyota alcança marca de 100 mil veículos híbridos vendidos no Brasil

A Toyota do Brasil alcançou mais um marco significativo em sua jornada de 66 anos no País: a empresa atingiu os 100 mil veículos híbridos vendidos, considerando as marcas Toyota e Lexus. “Esse número representa, além do reconhecimento de nossos clientes, uma visão estratégica e o compromisso da Toyota em liderar a transição para uma mobilidade mais sustentável, oferecendo soluções que impactem positivamente o meio ambiente e a sociedade como um todo”, afirma Rafael Chang, CEO da Toyota para a América Latina e Caribe.

Hoje, a cada três automóveis eletrificados em circulação no país, um é Toyota ou Lexus. No último ano, mais de 21 mil unidades híbridas foram vendidas entre as duas marcas, sendo que 20 mil foram dos modelos Corolla e Corolla Cross produzidos em nossas plantas de Indaiatuba e Sorocaba, gerando emprego e renda no país.

Esses números refletem o avanço da mobilidade sustentável por meio da consagrada tecnologia híbrida flex desenvolvida no Brasil, que combina a alta eficiência do motor elétrico com as baixas emissões de CO2 do motor flex quando abastecido com etanol. É uma tecnologia prática, acessível, sustentável e totalmente em linha com a vocação de biocombustível do Brasil. “Nossa estratégia prevê que todo novo modelo fabricado no Brasil conte com uma versão híbrida flex para o mercado doméstico”, complementa Rafael Chang.

O marco de 100 mil híbridos comercializados coloca a Toyota na liderança absoluta em vendas de eletrificados no país, gerando uma contribuição significativa para a redução das emissões de carbono. Desde a introdução dos primeiros híbridos no mercado nacional, com a chegada do revolucionário Prius, em 2013, a entrada do Corolla híbrido flex e, posteriormente, do Corolla Cross híbrido flex, a Toyota evitou a emissão de 78 mil toneladas de CO2 na atmosfera.

Este número também comprova a confiabilidade dos híbridos da marca, com veículos chegando a mais de 1 milhão de quilômetros rodados e servidos por um amplo estoque de peças de reposição e equipe treinada, o que faz com que mais de 90% dos veículos híbridos que visitam as concessionárias sejam devolvidos aos clientes no mesmo dia.

“Alcançar 100 mil veículos híbridos vendidos no Brasil é um marco histórico. Na Toyota, assumimos há mais de 10 anos o compromisso de oferecer opções confiáveis de mobilidade sustentáveis e de alta qualidade aos consumidores brasileiros. Somos pioneiros nas tecnologias híbrida e híbrida flex, em total alinhamento com o novo desafio da transição energética. E estamos sempre atentos à inovação, investindo para trazer soluções de mobilidade sustentável e que correspondam às necessidades dos nossos clientes e do contexto de cada país”, comenta Evandro Maggio, presidente da Toyota do Brasil.

Pioneirismo em eletrificação

A Toyota é líder global em eletrificados com mais de 23 milhões de veículos comercializados, que contribuíram cumulativamente para evitar a emissão de mais de 176 milhões de toneladas de CO2 na atmosfera.

No Brasil, o primeiro eletrificado da fabricante foi lançado onze anos atrás: o revolucionário Toyota Prius, primeiro híbrido produzido em série no mundo, colaborou para a popularização de uma tecnologia até então desconhecida no país.

Desde então, a trajetória da Toyota é marcada pelo seu pioneirismo e evolução no desenvolvimento de novas tecnologias. Em 2019, a fabricante lança o consagrado sistema híbrido flex, apresentado oficialmente no Corolla sedã e que, desde 2021, também equipa o SUV Corolla Cross – ambos os modelos fabricados no Brasil. Em 2020, a Lexus passa a ser a primeira marca do Brasil a ter o seu line-up 100% eletrificado. E, desde abril deste ano, a Toyota amplia seu leque de opções com o RAV4 Hybrid Plug-in, o primeiro híbrido plug-in da marca no País.

No compromisso da Toyota em acelerar a descarbonização, parte dos R$ 5 bilhões do investimento já confirmados até 2026 inclui a fabricação nacional de um novo veículo compacto híbrido flex, que será lançado em 2025, e de outro modelo híbrido flex desenvolvido especialmente para o Brasil.

Paralelamente, a fabricante realiza no país testes pioneiros com a tecnologia híbrida plug-in utilizando etanol, que estão associados a uma possível futura produção nacional de veículos PHEV-FFV (híbridos plug-in flex fuel). Tais iniciativas reforçam o compromisso da Toyota com a inovação e a sustentabilidade no mercado brasileiro.

Híbridos flex – pioneirismo no mercado nacional

Dos 100 mil veículos híbridos vendidos pela Toyota no país, 78 mil são equipados com a consolidada tecnologia híbrida flex fabricada no Brasil. Desenvolvida no Brasil pela Toyota especialmente para o mercado local, ela combina a alta eficiência do sistema elétrico com a sustentabilidade do motor flex quando abastecido com etanol – e sem precisar recarregar na tomada.

Os híbridos flex da Toyota têm consumo 30% menor em comparação com as versões não eletrificadas e emitem até 70% menos CO2 quando abastecidos com etanol (comparando com a versão convencional a gasolina), contribuindo para que o país cumpra a meta de descarbonização.

“A tecnologia híbrida flex é um exemplo de como podemos oferecer opções de mobilidade sustentável adequadas ao contexto de cada região. O etanol de cana-de-açúcar é um dos biocombustíveis com a menor pegada de carbono do mundo. Uma solução limpa e renovável, e que é realidade no Brasil”, completa Evandro Maggio. (Foto: Toyota/Divulgação).