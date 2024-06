Cidade da Grande Curitiba vira cenário de filme: “Dois Caipiras em Colombo”

A cidade de Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), virou cenário e também protagonista de um filme que vai estrear no município neste sábado (29), com sessões gratuitas (saiba abaixo como assistir). Exibindo as belas paisagens da cidade e apostando em um humor que faz referência ao trabalho de Mazzaropi, o longa “Dois Caipiras em Colombo” conta a história dos irmãos Cráudio (Lucas de Paula) e Chiquinho (Wandy Willians), que incentivados pelo pai (Renato Novaes), decidem se aventurar na cidade grande em busca de novas oportunidades.

Sem conhecer absolutamente nada de Colombo, os irmãos saem da área rural – onde viviam com a família, e chegam na cidade com uma missão: encontrar um tio que não tem contato com os jovens há cinco anos. E é nessa trama que a história de atrapalhos e acertos da dupla se desenrola.

Diretor do filme, Samuel Rocha confirma que se inspirou no conhecido cinema brasileiro de meados de 1960. Sem desejar dar spoilers da história, ele diz que não pode contar mais do que isso, mas garante que o público vai dar boas risadas com as descobertas dos irmãos. “Muita risada e acredito que muita identificação. Porque como é um filme de comédia caipira e, isso é muito importante, ele tem muitas referências do Mazzaropi, inclusive muita inspiração também, porque eu curto muito a história, os filmes e tudo mais. As pessoas vão identificar isso no filme e resgatar um pouco essa comédia caipira, popular e que hoje em dia é um pouco difícil”, afirma.

Além do humor, o diretor de “Dois Caipiras em Colombo” também aposta em despertar a memória de quem assistir. “Se é uma pessoa que nasceu na cidade, mora no prédio e não teve contato com a natureza, com os caipiras, [ela provavelmente] tem os pais ou os avós que vivenciaram isso. Então acredito que todos vão poder se identificar. Quem viveu no campo e quem não viveu, mas teve avós ou pais que vieram. Então além de engraçado, é reviver e se identificar com esse filme”, completa.

Assista ao trailer:

Primeira exibição do filme tem ingressos esgotados

Como o filme foi desenvolvido por meio da Lei Paulo Gustavo, a exibição dele é gratuita. A estreia, que vai acontecer no sábado (29) no Cine Uniplex- Colombo Park Shopping, já está com ingressos esgotados. Rocha comenta que os 180 ingressos esgotaram na mesma semana em que foram disponibilizados.

Entretanto, no dia 06 de julho, o longa será exibido no CEU das Artes em duas sessões: 19 horas e 21 horas. Os ingressos gratuitos podem ser reservados pelo site do evento.

“Agosto vai ser liberado nas plataformas digitais. Além dessas datas vão ter exibições de cinema itinerante pelo Departamento de Cultura da Prefeitura de Colombo”, acrescenta o diretor.

Roteiro de filme que se passa em Colombo estava escrito há 14 anos

Essa não é a primeira produção escrita e dirigida por Rocha que se passa em Colombo. Em 2010, ele fez o filme amador “Família Cafundó”. O diretor relembra que já no final dessa produção escreveu o roteiro de “Dois Caipiras em Colombo”. Entretanto, na época ele começou a atuar na área de jornalismo e deixou a produção do novo filme em segundo plano, mas ela não foi esquecida.

“De uns dois anos pra cá comecei a voltar com essa essência minha que é minha paixão [cinema]. Eu comecei a fazer montagens para vários cineastas e pensei que era hora de começar a fazer [produções próprias]. Ai surgiu o edital da Lei Paulo Gustavo”, conta.

Incentivado por amigos, Rocha resolveu tirar o roteiro de “Dois Caipiras em Colombo” da gaveta e inscreveu o filme no edital que garante recursos e oportunidades de emprego para artistas e produções culturais regionais. “Peguei o roteiro de 14 anos atrás, precisei fazer alguma adaptações, mas foram coisas básicas, a essência do roteiro de 14 anos continuou a mesma. [O filme] foi contemplado pelo projeto e conseguimos realizar um presente para a cidade de Colombo”, comemora.

Por que Colombo?

Embora não tenha nascido no Brasil, o diretor foi registrado no país e Colombo foi a primeira e única cidade em que morou, desde 1998. Podendo explorar o território da RMC há 26 anos, Rocha desenvolveu um carinho especial pelo município e encontrou motivação para criar produções ambientadas na região: “é quase que um tributo a Colombo” diz sobre o novo filme.

Ele também comenta que buscou exaltar as memórias italianas que a cidade carrega. “Colombo tem muita coisa boa a ser mostrada, principalmente turismo. Dentro do filme a gente não mostra tudo o que tem em Colombo porque seria impossível, mas grande parte do filme valoriza a cultura italiana. Tanto é que a gente tem cenas dentro do Museu Cristóforo Colombo, Bosque da Uva, praças, Terminal Maracanã. A ideia é valorizar essas coisas boas que tem na cidade de Colombo, que é um polo turístico e que vale a pena muita gente conhecer de fora e ver através desse filme”, diz.

Serviço

“Dois Caipiras em Colombo”

Estreia no dia 29 de junho. Ingressos já esgotados.

Novas sessões no dia 06 de julho, no CEU das Artes, localizado na Rua Manoel Vicente Machado – 40 – Jardim dos Eucaliptos – Maracanã.

Ingressos gratuitos podem ser reservados online.

