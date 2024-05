Ford entrega prêmio global de engenharia a estudante da Bahia

A Ford e a Ford Philanthropy, braço filantrópico da empresa, criaram em 2015 o Prêmio Global de Engenharia Alan Mulally para incentivar a formação de novos talentos na área, concedendo anualmente bolsas no valor de US$ 10.000 a dez estudantes universitários de todo o mundo. Este ano, o prêmio chegou à décima edição com mais uma brasileira entre os vencedores. Ana Luiza Cantharino Maciel, estudante de Engenharia de Controle e Automação do Senai Cimatec, em Salvador, na Bahia, tornou-se a sétima contemplada com a premiação no Brasil. Ela é estagiária do Laboratório de Engenharia Óptica e Fotônica da instituição e, além do desempenho acadêmico, destacou-se pela liderança e participação em associações da área.

“Sempre gostei de estudar e atuar em diversas áreas acadêmicas. Esse prêmio representa uma valorização do nosso trabalho como pesquisadores e acadêmicos, é uma valorização da educação”, comemora Ana Luiza, que também é voluntária em uma ONG de animais e agora tem um incentivo a mais para se dedicar aos estudos.

Paulo Oliveira, engenheiro-chefe de Powertrain e Eletrificação da Ford, fez a entrega do prêmio à estudante em uma solenidade no Centro Universitário Senai Cimatec e destacou o compromisso da empresa com a educação. “A educação e o fortalecimento da engenharia brasileira são, desde o início, pilares da Ford na busca da excelência em tecnologia. A Ford sempre acreditou na alta capacitação e desempenho da engenharia brasileira, que é extremamente competitiva. O prêmio Alan Mulally é um dos grandes exemplos desse foco, incentivando tanto o lado técnico como elementos de liderança na formação de futuros talentos na área”, disse.

O executivo lembrou também que, entre os sete estudantes brasileiros reconhecidos nas dez edições do prêmio, três são mulheres. “Isso mostra a participação cada vez maior das mulheres e de sua capacitação para a liderança em engenharia. E, o mais importante, valoriza a diversidade de forma natural, mesmo sem ser um dos critérios da premiação”, completou.

Presença na Bahia

O Prêmio Global de Engenharia Alan Mulally teve como vencedores no Brasil seis estudantes do Senai Cimatec e um da Universidade de Salvador (UNIFACS), destacando a presença da Ford na Bahia. O Centro de Desenvolvimento e Tecnologia da empresa tem hoje mais de 1.600 profissionais em Camaçari e Salvador que trabalham em projetos globais, desenvolvendo tecnologias de ponta e exportando inteligência automotiva. A engenharia brasileira é responsável hoje por um terço de todas as funcionalidades embarcadas nos veículos da Ford no mundo.

“A Ford é uma das principais parceiras e responsáveis pela instalação do Senai Cimatec na Bahia. É uma honra para nós ter alunos destacados com o Prêmio Alan Mulally, mostrando que conseguimos cumprir nossa missão de atender o mercado”, diz Júlio Câmara, coordenador dos cursos de Engenharia Automotiva e Engenharia Mecânica do Senai Cimatec. “Além de ser um grande incentivo para os alunos se dedicarem ao curso, esse prêmio também aumentou o interesse em projetos ligados à área automotiva e da mobilidade”. (Foto: Ford/Divulgação).