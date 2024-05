Alcione comemora 50 anos de carreira com show em Curitiba; ingressos à venda

Curitiba recebe um show da cantora Alcione no dia 08 de junho, às 21h15, no Teatro Positivo. O espetáculo faz parte da programação festiva dos 50 anos de Alcione na carreira musical. Comemorando a trajetória, a artista vai realizar turnês por várias cidades do Brasil e também no exterior. Os ingressos para a apresentação na capital paranaense custam a partir de R$ 150 e já estão à venda pelo site do Disk Ingressos.

As celebrações pelo cinquentenário não estão restritas somente aos palcos. Recentemente foi lançado o longa-metragem “O Samba é Primo do Jazz”, um resumo biográfico que vem sendo apresentado em festivais de cinema e conta a história da intérprete maranhense que saiu de São Luís para conquistar o mundo com o vozeirão inconfundível e personalidade marcante.

LEIA TAMBÉM:

>> Chuva forte a caminho do Paraná: alerta laranja de tempestade em algumas regiões

>> Mega engavetamento na BR-376 provoca interdição total de pista sentido SC

Para resumir essa trajetória de sucesso, vale lembrar que os domínios da Marrom extrapolam fronteiras. A intérprete já se apresentou pelos cinco continentes, em mais de 36 países, nos principais festivais e casas de espetáculos internacionais. Portugal, Espanha, Suíça, Alemanha, Israel, Japão, Angola, França, Moçambique, Inglaterra, Itália, Argentina, Chile, Uruguai e até mesmo na antiga União Soviética.

Alcione gravou compactos (o primeiro em 1972), LPS, DVDS e 42 Álbuns, que lhe concederam 26 Discos de Ouro, sete de Platina, sendo dois deles de Platina Duplo, três DVDS de Ouro e um de Platina. A galeria de troféus conta com mais de 350 peças (prêmios e honrarias que vão desde os títulos de Cidadã Benemérita até as mais altas comendas do país como a “Ordem do Rio Branco” e a do “Mérito Timbiras” (esta última concedida pelo Estado do Maranhão) e medalhas relevantes como a “Tiradentes” e “Pedro Ernesto” (concedidas pela ALERJ).

A Marrom também é detentora de inúmeras premiações internacionais, como o “Grammy Latino” na categoria “Melhor álbum de samba”, “O Pensador de Marfim” (concedido pelo Governo de Angola), “Diplome de Médaille D´or” (da Societé Acadêmique de Arts, Sciences et Lettres de Paris), “Extraordinary Contribuition to Brazilian Culture and Positive Image” (concedida no 9th Annual Brazilian International Press Award. Flórida), “Personalidade Negra das Artes” (Conselho Internacional de Mulheres) e “A Voz da América” (ONU).

Informações sobre Alcione em Curitiba

Data: 08 de junho de 2024 (sábado)

Horário: Abertura – 20h15. Início do show – 21h15

Local: Teatro Positivo – Rua Prof. Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Campo Comprido, Curitiba

Ingressos: a partir de R$ 150

Vote na enquete! Avenida importante de Curitiba vive impasse! Qual é a melhor solução? Amarelo simpático! Empresário de Curitiba conquista todos com esse veículo famoso na Índia VÍDEO Rapazes têm dia digno de “Superhomem” em Curitiba; O que eles fizeram foi INCRÍVEL!!!