Brigadeiro perfeito? Em pouco tempo, doceira de Curitiba atinge 10 mil vendas ao mês

O melhor brigadeiro de Curitiba? Bem, o assunto é polêmico, mas uma doceira de mão cheia está ganhando essa fama. Natieli Kusek, empreendedora, e uma das responsáveis pela Nati Doces, um comércio no bairro Fazendinha, em Curitiba, está fazendo enorme sucesso com o doce 100% brasileiro.

Apesar da loja ter sido aberta somente em março de 2023, a Nati Doces está atraindo clientes utilizando o famoso “boca a boca”, ou seja, o investimento realmente é na propaganda entre as pessoas que acabam conhecendo o cardápio que conta ainda com bolos, e outros docinhos tradicionais de festas.

Foto: Átila Alberti / Tribuna do Paraná.

Quanto ao brigadeiro, Natieli chega a produzir 10 mil em um mês, um volume que não é expressivo comparado a outros comércios, mas tem na produção alguns diferenciais. A manteiga ou mesmo a margarina não é utilizada, pois segundo a doceira, o gosto acaba ficando mesmo com a massa e interfere na utilização do granulado. “Acaba ficando na mão e isso passa ao brigadeiro, nem que em poucas unidades. O nosso brigadeiro tem em média 23 gramas e o custo benefício é ótimo”, disse Natieli que cobra R$ 140 o cento.

Questionada sobre o motivo que vêm chamando a atenção dos clientes de bairros mais distantes do Fazendinha, e se existia um segredo para o brigadeiro, Natieli reforçou que é preciso investir nos ingredientes para se obter qualidade. “Claro que o amor, o carinho e o toque ajudam a enrolar o brigadeiro, mas ingrediente é tudo. Pagamos mais por um granulado importado, usamos leite condensado, creme de leite, chocolate puro, e cacau de ótima procedência. Outro ponto importante foi o feedback que tivemos dos clientes”, comentou Natieli.

Foto: Átila Alberti / Tribuna do Paraná.

Família Brigadeiro

A família Kusek está envolvida no empreendimento. O marido Fernando é o responsável pelos compras e entrega, as filhas Vitoria, Maria Julia, Nathalie e Ana Laura revezam no atendimento no balcão. Com o esforço de todos, em três meses de muito trabalho, o reconhecimento do público até surpreende. “Isso aqui é a minha vida, meu sonho. Quando eu estava no mercado de trabalho e sem tempo para minhas filhas, percebi que precisava mudar. Está sendo gratificante demais, pois chegar a uma mesa de uma família é uma benção de Deus. A nossa atenção começa desde a chegada ao pedido ou mesmo encontrar a forminha do brigadeiro. É dedicação pura”, completou a Rainha do Brigadeiro de Curitiba.

Serviço: Nati Doces Caseiros

Endereço: R. Fernando de Souza Costa, 260 – Fazendinha

Horário: das 9h às 19 horas em todos os dias

Contato: 3206-2084 / 99552-0562

Redes Sociais: Instagram – Natielikusek

