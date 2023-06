Prato típico alemão, o Hackepeter é feito com carne bovina (ou suína) crua, diversos temperos e conhaque. Agora a receita foi eleita o terceiro melhor prato de carne crua do mundo pelo Taste Atlas, plataforma internacional que mapeia artigos e críticas gastronômicas.

Os primeiros lugares foram o Yukhoe, da Coreia do Sul (1º) e Carpaccio, da Itália (2º), ficando o hackepeter, da Alemanha, em terceiro. A nossa carne de onça ficou na 10º colocação.

Em Curitiba, é possível degustar um autêntico hackepeter no bar e restaurante alemão Essen Biergarten, que fica no Centro Cívico, região turística da capital paranaense. No estabelecimento, o clássico prato alemão é preparado na mesa, à frente dos clientes. A carne bovina crua é misturada com especiarias (cebola, pimenta do reino, salsinha, cheiro verde, sal, alcaparras, pepino, páprica doce, azeite de oliva, molho inglês, gema de ovo e conhaque).

É servido acompanhado de broa escura, de acordo com a tradição do melhor hackepeter. “Nós prezamos muito a cultura e a gastronomia alemã. Por isso, buscamos a experiência mais autêntica para nossos clientes”, diz Márcio Brasil, proprietário do Essen Biergarten e do grupo Zapata.

O Essen Biergarten fica na Rua José Sabóia Cortês, 358 – Centro Cívico, em Curitiba. Funciona de terça a sexta-feira, das 16h à meia-noite; sábados, das 11h30 à meia-noite e domingos, das 11h30 às 18h.

O ranking

Os rankings do TasteAtlas, que avalia os melhores pratos e receitas típicas de diversos países, levam em conta críticas e avaliações feitas por usuários e profissionais do mundo inteiro, classificando os pratos com notas de 1 a 5.

Top 10 do Ranking Melhores Pratos de Carne Crua do Mundo

1. Yukhoe (Coreia do Sul) – 4.5

2. Carpaccio (Itália) – 4.4

3. Mett ou hackepeter (Alemanha) – 4.4

4. Steak tartare (França) – 4.3

5. Çig köfte (Turquia) – 4.3

6. Filet americain (Bélgica) – 4.2

7. Carne salada (Itália) – 4.1

8. Kibbeh nayyeh (Líbano) – 3.8

9. Kitfo (Etiópia) – 3.8

10. Carne de onça (Brasil) – 3.7

