Novos radares começam a funcionar na região de Curitiba

A Prefeitura de São José dos Pinhais, região Metropolitana de Curitiba, pôs em funcionamento neste final de semana cinco novos radares de fiscalização de trãnsito na cidade. Após um período de estudos técnicos, os novos radares fixos começam a funcionar e a flagrar infrações ao limite de velocidade em novos cruzamentos e trechos de avenidas da cidade.

Alguns equipamentos fiscalizam apenas a velocidade dos veículos, mas outros também vão flagrar paradas na faixa de pedestres em cruzamentos, bem como conversões proibidas.

Veja a tabela abaixo com a localização exata dos novos radares que entraram em funcionamento em São José dos Pinhais neste final de semana!

Atualmente o município conta ainda com pontos de fiscalização por meio de radares, em trechos das seguintes ruas: Joaquim Nabuco, Avenida das Torres, R. Scharffenberg de Quadros, Com. Av. José Paulo Lepinski, Avenida Rui Barbosa, Alameda Arpo, Avenida das Américas, Dona Izabel A. Redentora, Barão do Cerro Azul, Alameda Bom Pastor e João Zarpelon.

Critérios técnicos para implantação de radares

O município, orientado pela Resolução 798/2020 do Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN), o qual dispõe sobre requisitos técnicos para a fiscalização da velocidade de veículos automotores, realiza estudo técnico na via e local a ser melhorado o redutor de velocidade, considerando os índices de sinistros (acidentes de trânsito), os polos geradores de trânsito (empreendimentos de grande concentração de veículos e pessoas), a própria via que contribui para a interferência e velocidade, ou preferência frequente dos municípios reivindicando alguma intervenção de redução de velocidade no local do radar a ser aprimorado.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a velocidade é um dos fatores que mais matam e deixam sequelados no trânsito, neste sentido, a principal função dos controladores de velocidade é justamente fazer com que os veículos motorizados respeitem a velocidade da via, gerada em mais segurança para os usuários do trânsito, principalmente os mais difíceis como os pedestres e os ciclistas.

Segundo a prefeitura de São José dos Pinhais, os radares não são aprimorados apenas com o intuito de multar, mas também para contribuir na mudança de comportamento dos usuários que costumam exceder a velocidade da via, avançar o semáforo vermelho ou parar sobre a faixa de pedestres, sendo estas infrações coletadas pelo equipamento de fiscalização eletrônica.

O controle da velocidade nas vias através da fiscalização, seja por agentes de trânsito ou por equipamento eletrônico de fiscalização, tem por objetivo salvar vidas e reduzir a gravidade nos acidentes de trânsito.

Se o condutor mudar seu comportamento, respeitando a velocidade não somente nos radares, mas em toda a extensão da via, ele não apenas estará incentivando a reduzir os índices de mortos e feridos no trânsito, mas também estará circulando em conformidade com as leis e normas de circulação da via em que trafega.

>>> Confira todos os locais onde já estão em operação os redutores de velocidade no site da Prefeitura de São José dos Pinhais

