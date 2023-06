O 48° parque de Curitiba foi inaugurado no bairro Campo de Santana. Em meio à festa junina da regional, o Parque Rio Bonito do Tatuquara foi aberto na tarde de sábado (24). O novo parque de Curitiba, que vai ajudar na prevenção de enchentes na região, fica na Rua Alda Bassetti Bertholdi, no cruzamento com a Rua Emanoel Ernesto Bertoldi.

A área de lazer tem aproximadamente 44,4 mil metros quadrados, com espaço para a prática de esportes e lazer. São duas canchas de minifutebol, quadra poliesportiva, academia ao ar livre, três parquinhos, cinco espaços de estar e três bicicletários.

Foto: Divulgação/ Ricardo Marajó/SMCS. Foto: Divulgação/ Ricardo Marajó/SMCS. Foto: Divulgação/ Ricardo Marajó/SMCS. Foto: Divulgação/ Ricardo Marajó/SMCS. Foto: Divulgação/ Ricardo Marajó/SMCS.

O Parque Rio Bonito do Tatuquara conta com pistas para caminhada e ciclovia. Os investimentos foram de R$ 5,3 milhões na construção. O espaço recebeu ainda um sistema de iluminação em LED, com 16 postes circulares de concreto e 64 luminárias LED para iluminação geral da área.

Já nas quadras, nas canchas e no campo foram instalados dez postes com cruzeta e projetores LED. A festa que marcou a inauguração contou com carrossel para as crianças, circuito de brinquedos, jogos e distribuição de pipas, além da distribuição de mudas de araucária.

A população também pôde atualizar a carteirinha da vacinação com os profissionais da Secretaria Municipal de Saúde, que disponibilizaram doses dos imunizantes bivalente (reforço contra a covid), influenza e HPV.

