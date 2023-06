O inverno chegou com força e com ele a estabilidade no clima de Curitiba. Se as temperaturas ainda não têm batido recordes de baixa, a média tem deixado os dias e noites dos curitibanos mais frias. Os dias, no entanto, são de sol e tempo aberto, provendo um equilíbrio que agrada a quase todo mundo que gosta do frio e até quem não suporta os dias gelados, afinal é só sair no solzinho que tudo se acalma.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) não há previsão de chuvas para Curitiba nesta semana, bem como para outras regiões do estado. Apenas na quinta e na sexta os dias devem ter maior nebulosidade, com pequeno risco de chuvisco. mas se for para cravar, teremos a última semana de junho com muito sol na capital.

Nesta segunda-feira a mínima prevista é de 11°C e a máxima pode chegar aos 23°C. No litoral a mínima é 18°C e a máxima 24/C, enquanto nos Campos Gerais a previsão é a mesma da capital.

Na terça-feira, a estabilidade atmosférica segue presente sobre as regiões paranaenses. Como vem ocorrendo nos últimos dias, o sol predomina desde as primeiras horas do dia e a tarde será com temperaturas elevadas. No interior as temperaturas chegam próximas aos 30°C.

