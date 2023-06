Em comemoração ao mês do meio ambiente, a capital paranaense vai distribuir dez mil mudas de árvores. A ação acontece nas dez Administrações Regionais de Curitiba, de segunda (26) a quinta-feira (29).

Nesta, que será a terceira ação do mês, serão distribuídas gratuitamente jabuticabeiras, cerejeiras nativas, cerejeiras do japão, ipês de todas as cores, pau-ferro, pitangueiras, ingazeiros, dedaleiros e palmitos-juçara.

Onde buscar as mudas?

Segunda-feira (26)

REGIONAL BAIRRO NOVO – Rua Tijucas do Sul, 1.700 (a partir das 14h)

REGIONAL MATRIZ – Praça Rui Barbosa – Centro (a partir das 15h)

REGIONAL PINHEIRINHO – Avenida Winston Churchill, 2.033 (a partir das 14h)

Terça-feira (27)

REGIONAL BOA VISTA – Av. Paraná 3.600 (a partir das 14h)

REGIONAL CAJURU – Avenida Prefeito Maurício Fruet, 2.150 (a partir das 15h)

REGIONAL SANTA FELICIDADE – Rua Santa Bertila Boscardin, 213 (a partir das 9h)

Quarta-feira (28)

REGIONAL BOQUEIRÃO – Avenida Marechal Floriano Peixoto, 8430 (a partir das 14h)

REGIONAL CIC – Rua Manoel Valdomiro de Macedo, 2.460 (a partir das 9h)

REGIONAL TATUQUARA – Rua Olivardo Konoroski Bueno, s/n (a partir das 9h)

Quinta-feira (29)

REGIONAL PORTÃO – Rua Carlos Klemtz, 1.700 (a partir das 9h)

Você já viu essas??

O que são?? Novo mobiliário urbano instalado nas praças de Curitiba chama atenção Negar comida? Importante rua de um dos bairros mais populosos de Curitiba tem novo sentido Luto Padre morre em feijoada na região de Curitiba e deixa fiéis e comunidade comovidos