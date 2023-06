O humorista Serginho Mallandro arrancou boas risadas do prefeito de Curitiba, Rafael Greca, e da primeira dama Margarita Sansone. Ele foi recebido na prefeitura de Curitiba para divulgar o show que acontece neste sábado, no Teatro Positivo.

No encontro inusitado Greca foi convidado por Mallandro para o show. “Nós viemos aqui fazer uma bagunça e convidar você para o meu show”, disse o humorista.

No meio do papo Greca entrou no clima e repetiu os bordões do humorista. “Rááá, yeah yeahhh”. “nunca mais vai perder o mandato, disse o humorista depois da brincadeira.

Show do Serginho Mallandro em Curitiba

O show do Mallandro será no sábado (1º), no Teatro Positivo. Os ingressos custam a partir de R$ 45 a meia entrada. Veja mais detalhes aqui.

