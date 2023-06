Uma homenagem ao artista André Jackson, cover do cantor Michael Jackson rendeu momentos memoráveis na Câmara de Curitiba. Ele e o vereador Rodrigo Reis (União) dançaram ao som de Billie Jim, bem em frente à mesa diretora da Câmara Municipal de Curitiba. A homenagem ao artista ocorreu na sessão da última quarta-feira (28)

“Hoje foi dia de receber uma belíssima homenagem na Câmara de Curitiba, realizada pelo vereador Rodrigo Reis. Só tenho agradecer a todos os vereadores e ao presidente da câmara por este momento tão especial, graças a muitos trabalhos realizado e a Escola 29 que tudo isso foi possível também. Agradeço muito a esposa que eu tenho que esta sempre ao meu lado incentivando ajudando com toda a preparação para que ocorra tudo bem, mais uma vez ela realizou belíssimos registros e esteve junto comigo em mais uma conquista”, disse o artista no Instagram.

Causa nobre

Segundo o vereador, o cover de Michael Jackson ajuda escolas e casas de acolhimento, além de fazer shows beneficentes para arrecadar dinheiro para instituições.

Assista ao momento abaixo!

