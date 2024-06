A araucária, árvore nativa símbolo de Curitiba e do Paraná, vai receber um reforço na continuação da espécie na próxima segunda-feira (24), Dia Nacional da Araucária. A Prefeitura de Curitiba vai fazer a distribuição gratuita de 3 mil mudas de araucária em todas as Ruas da Cidadania.

As mudas são o resultado do projeto Pinhão Curitibano, lançado em 2022, que convidou os curitibanos a coletarem os pinhões caídos em seus quintais e levarem até a administração da Regional mais próxima. As milhares de sementes recolhidas pela população foram levadas ao Horto do Barreirinha e transformadas em mudas, que serão retornadas para a cidade com a distribuição na segunda-feira.

“O principal objetivo do projeto é aumentar a variabilidade genética da espécie dentro do município de Curitiba, para que sempre tenhamos araucárias fortes na nossa cidade”, explicou o diretor de Arborização e Produção Vegetal, da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, José Roberto Roloff.

Como plantar a muda de araucária

A araucária, que esbanja beleza e produz os pinhões que alimentam tantos curitibanos, também é uma árvore que alcança grandes alturas, o que demanda um cuidado especial com a escolha do espaço onde será plantada. É indicado escolher espaços amplos e distantes de muros e fiação elétrica, para que a árvore possa se desenvolver com tranquilidade.

“É importante que a população plante com consciência. O que pode ajudar é imaginar a araucária já crescida no lugar onde a muda será colocada, considerando sempre o tamanho potencial da árvore”, reforçou o responsável pelo Horto Municipal da Barreirinha, Roberto Salgueiro.

Cada regional vai distribuir 300 mudas de araucárias. Junto à planta, as equipes da Secretaria Municipal do Meio Ambiente anexaram uma etiqueta com um QR Code, que leva a um vídeo com orientações específicas sobre o plantio.

Distribuição de árvores em Curitiba: onde coletar

CIC: Rua Manoel Valdomiro de Macedo, 2.460, a partir das 8h30

BOA VISTA: Av. Paraná, 3.600, a partir das 9h

BOQUEIRÃO: Av. Marechal Floriano Peixoto, 8.430, a partir das 9h

CAJURU: Av. Prefeito Maurício Fruet, 2.150, a partir das 9h

PINHEIRINHO: Av. Winston Churchill, 2033, a partir das 9h

PORTÃO: Rua Carlos Klemtz, 1.700, a partir das 9h

SANTA FELICIDADE: Rua Santa Bertila Boscardin, 213, a partir das 9h

MATRIZ: Praça Rui Barbosa, 101, a partir das 9h

TATUQUARA: Rua Olivardo Konoroski Bueno, a partir das 9h

BAIRRO NOVO: Rua Tijucas do Sul, 1.700, das 8h30 às 12h e das 14h às 17h

