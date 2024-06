O rompimento da adutora na rua General Aristides Ataíde Jr., em Curitiba, pode deixar seis bairros da capital paranaense sem água ou com oscilação na pressão na rede nesta sexta-feira (21).

De acordo com informações da Sanepar, equipes estão trabalhando no conserto do problema ao longo desta sexta. A previsão é de que a normalização aconteça até a madrugada de sábado (22), de forma gradativa.

Os bairros de Curitiba que podem ficar sem água nesta sexta são:

Batel

Bigorrilho

Campina do Siqueira

Água Verde

Seminário

Vila Izabel

A Sanepar orienta para uso da água priorizando alimentação e higiene pessoal. O Serviço de Atendimento ao Cliente Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, pelo e-mail atendimentoaocliente@sanepar.com.br ou pelo WhatsApp (41) 99544-0115.

Para consultar esta e outras informações, use o aplicativo para celular Sanepar Mobile ou acesse o site.

