A MSC Cruzeiros confirmou a temporada 2024/2025 de navios de passageiros no Porto de Paranaguá. No dia 1º de dezembro deste ano, o Porto de Paranaguá receberá a primeira das 16 rotas já confirmadas para embarque e desembarque de passageiros em navios de cruzeiros da empresa. A previsão é que cerca de 2 mil pessoas passem pela região durante cada uma das escalas, injetando mais de R$ 1,5 milhão, por semana, na economia local.

Para a temporada 2024/2025 o navio utilizado será o MSC Armonia, também na rota Paranaguá/Itajaí/Punta del Este/Buenos Aires, com retorno para Paranaguá. O primeiro embarque e desembarque está programado para 20 de dezembro de 2024, seguido de um por semana, até finalizar em 28 de março de 2025, totalizando 15 operações.

Segundo o diretor de Desenvolvimento Empresarial da Portos do Paraná, André Pioli, a decisão da empresa foi em função dos bons números já alcançados na temporada 2023/2024. “A venda de cruzeiros via Paranaguá se mostrou 40% maior que a procura pelo embarque via Santa Catarina”, adianta.

Outras companhias

Para o diretor, a operação da MSC via Porto de Paranaguá já incentivou outras companhias. “A Costa Cruzeiros sinalizou recentemente interesse em ter operações de navios de passageiros por aqui. Conversas e negociações seguem em andamento”, afirma Pioli.

