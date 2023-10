Nota Paraná: quase 3 milhões de paranaenses na disputa por R$ 1 milhão

O Programa Nota Paraná liberou para consulta mais de 51 milhões de bilhetes eletrônicos que concorrerão ao sorteio do mês de outubro, marcado para segunda-feira (9). Cerca de 2,94 milhões de consumidores que solicitaram CPF nas notas fiscais no mês de junho participam desta etapa da premiação.

Além do prêmio principal de R$ 1 milhão, serão sorteados um prêmio de R$ 100 mil, um de R$ 50 mil, dez prêmios de R$ 10 mil e 15 mil prêmios de R$ 50.

Entidades sociais cadastradas no programa também participam dos sorteios. Desde o mês passado, foi instituída uma novidade: elas passaram a concorrer a 40 prêmios de R$ 5 mil. A regulamentação anterior premiava dez organizações com R$ 20 mil. Elas participam por meio de notas fiscais doadas pelos consumidores, as quais geraram um total de 6,8 milhões de bilhetes neste mês.

Além do sorteio principal do Nota Paraná, outros 1,9 milhão de consumidores inscritos no Paraná Pay disputarão 8 mil prêmios de R$ 100. Neste caso, são 17,8 milhões de bilhetes para o sorteio de outubro.

Sorteio

O próximo sorteio ocorre na segunda-feira (9), a partir das 9h30, e será transmitido pelos canais oficiais da Secretaria da Fazenda no YouTube, Instagram e Facebook. No total, de acordo com a coordenação do programa, serão sorteados cerca de R$ 5 milhões em prêmios.

Paraná Pay – Para participar dos sorteios do Paraná Pay é necessário estar cadastrado no Nota Paraná e concordar com os termos de uso dos créditos e prêmios tanto pelo site quanto pelo aplicativo. Os valores obtidos pelo Paraná Pay podem ser transferidos para a conta bancária vinculada ao Nota Paraná.

A participação é simples: ao fazer compras nos estabelecimentos cadastrados no Paraná os consumidores cadastrados no programa solicitam a inclusão do CPF na nota fiscal, permitindo a acumulação de créditos.

Esses créditos podem ser transferidos para a conta bancária do participante ou usados para abater valores do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). Além disso, as notas fiscais com CPF inserido geram bilhetes para participar dos sorteios mensais.

Doação automática

Desde o mês passado, os consumidores também podem vincular seu CPF ao CNPJ de uma instituição social de sua escolha para a transferência automática de créditos fiscais. Ao fazer isso, todas as notas emitidas nas suas compras são transferidas para uma entidade escolhida através do site do Nota Paraná. Há a opção de alterar ou cancelar as doações automáticas.

