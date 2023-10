A chuva já chegou em vários bairros de Curitiba na manhã desta quarta-feira (04), e promete ser intensa nos próximos dias. Existem alertas da meteorologia que indicam tempestades e risco de corte de energia elétrica, queda de árvores e de alagamentos. O dia virou noite e o tempo fechou por volta das 8h30.

Segundo o INMET, são quatro alertas para o Paraná, sendo um amarelo e três laranjas. O amarelo indica Perigo Potencial, com chance de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), e queda de granizo. Já o laranja, Perigo com chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, ventos intensos (60-100 km/h), e queda de granizo.

O tempo fechado vai permanecer até o fim de semana. Existe a possibilidade de termos nos próximos cinco dias, um recorde histórico próximo de 200 mm, o que passaria o volume de água de todo o mês.

Pedidos de auxílio em casos de chuva forte, inundações e alagamentos podem ser feitos pela população diretamente pelo telefone de emergência 199, da Defesa Civil.

