Bairros de Curitiba têm nó no trânsito após sinaleiros desligados

Motoristas que circulam por bairros de Curitiba tiveram problemas com roubo de cabos de energia e sinaleiros desligados, desde as primeiras horas da manhã desta segunda-feira (27). São locais com bastante movimento nos bairros Rebouças e Batel. O roubo de cabos deixa sinaleiros desligados, o que contribui para complicar ainda mais o trânsito neste começo de semana.

O primeiro ponto registrado foi na Rua Brasílio Itiberê com o Viaduto do Colorado, no bairro Rebouças. Muito trânsito no local, inclusive, com acidentes e danos materiais. O trecho “offline” fica justamente no acesso para a Avenida das Torres e, no sentido contrário, para a rodoferroviária de Curitiba.

Roubo de cabos no Batel

Além do Rebouças, motoristas que circulam pelo Batel enfrentam problemas no trânsito. Um dos cruzamentos mais movimentados do bairro estava sem sinaleiro na manhã desta segunda-feira. Fica entre a Avenida Visconde de Guarapuava e a Desembargador Motta, bem entre o Centro e o Batel. Neste local o trânsito deve voltar ao normal ainda pela manhã com o reparo.

No Centro, sinaleiro na Visconde de Guarapuava estava desligado logo cedo.