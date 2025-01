Novo cruzamento com pintura errada gera indignação na RMC

Mais um cruzamento de Colombo, na região metropolitana, foi pintado com a sinalização errada – atrapalhando a vida do motorista e prejudicando a mobilidade dos pedestres. Dessa vez, o problema foi registrado na rua Cândido de Abreu, esquina com a rua Roncador, no bairro Paloma.

Após o serviço de pintura, moradores encontraram o “pare” pintado depois da faixa de pedestre. O correto, segundo o Conselho Nacional de Trânsito (Contran), a sinalização deve ser posicionada, no mínimo, a 1,6 metro antes da linha de retenção, centralizado na faixa de circulação em que está inscrito.

Mais cenas como essas poderão ser encontradas, isso porque, no ano passado, um pacote de obras fez a sinalização de diversas ruas de Colombo a um custo de R$ 1,5 milhão aos cofres públicos. Questionada, a Secretaria de Obras e Viação, disse que realizou um levantamento técnico para identificar as ruas com erro.

Mau tempo tem atrasado a repintura

“A Secretaria informa que o mau tempo tem atrasado a repintura nesses locais. A partir dessa análise, foi iniciada a repintura e adequação da sinalização, garantindo que todas as vias atendam às normas vigentes”, disse por nota.

No dia 15 de janeiro, um erro parecido foi registrado no cruzamento da rua das Ameixeiras com a Rua das Bananeiras, no bairro Jardim das Graças. Na época, a prefeitura disse que notificou a empresa terceirizada que realizou o serviço.