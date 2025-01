Pequeno Príncipe promove aula gratuita sobre puberdade

O Multiplica PP – programa de educação a distância do Hospital Pequeno Príncipe, em Curitiba – realizará a aula aberta on-line e gratuita “Puberdade: a importância da avaliação independentemente da idade” nesta quarta-feira, (29/ de janeiro, às 19h30. O encontro ao vivo, com duração de uma hora, é destinado a profissionais e estudantes da área da saúde, como pediatras, intensivistas pediátricos, médicos da família, enfermeiros e demais interessados no tema.

A puberdade marca a transição da infância para a idade adulta, caracterizada pelo desenvolvimento de características sexuais secundárias e pela capacidade reprodutiva. É um processo de maturação hormonal, que culmina em transformações que marcam essa fase do desenvolvimento.

A aula aberta abordará o papel do profissional da saúde no acompanhamento desse período de transição considerando influências do ambiente e das características individuais, fatores que podem modificar, interromper ou reverter os fenômenos que caracterizam a puberdade.

O conteúdo também trará pontos devem ser considerados na abordagem clínica do adolescente, destacando-se o estabelecimento do vínculo de confiança entre a equipe de saúde, o adolescente e sua família.

Pós-graduação em saúde do adolescente

O tema integra a grade do curso de pós-graduação em Saúde Física e Mental do Adolescente, oferecido pelo Multiplica PP. A proposta foi desenvolvida para especializar profissionais da saúde no processo de crescimento e desenvolvimento físico, psíquico, sexual, social e espiritual do adolescente, com enfoque na abordagem integral. ]

A Aula Aberta: “Puberdade: a importância da avaliação independentemente da idade” será nesta quarta (29), a partir das 19h30, online e ao vivo. Informações e inscrições pelo site.