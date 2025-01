Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O mês de fevereiro promete ser emocionante para os assinantes do Disney+. Com um catálogo repleto de novidades, a plataforma traz grandes lançamentos que atendem a todos os gostos, incluindo animações cativantes, dramas históricos envolventes, documentários emocionantes, eventos musicais vibrantes e séries nostálgicas que despertam memórias especiais.

Abaixo, confira 4 novidades do Disney+ em fevereiro de 2025!

1. The Lion King at the Hollywood Bowl – 07/02

“The Lion King at the Hollywood Bowl” é um concerto especial que celebra os 30 anos de “O Rei Leão” com música e nostalgia (Imagem: Reprodução digital | Disney+)

Em comemoração aos 30 anos de “O Rei Leão”, o Disney+ lança um concerto especial gravado no icônico Hollywood Bowl. Neste evento imersivo, a franquia é celebrada em toda sua glória, desde o filme animado de 1994 até o musical vencedor do Tony Awards e as adaptações live-action de 2019 e 2024.

O espetáculo traz arranjos inéditos e interpretações emocionantes de clássicos como “Circle of Life” e “Hakuna Matata”. O evento une música, cenários deslumbrantes e nostalgia, consolidando o impacto cultural da obra.

2. Harlem Ice – 12/02

“Harlem Ice” é uma série documental que acompanha jovens atletas em busca de superação no mundo da patinação artística (Imagem: Reprodução digital | Disney+)

A série documental “Harlem Ice” acompanha as jovens atletas do programa Figure Skating in Harlem (FSH) em uma jornada de superação e conquistas no mundo da patinação artística. Dividida em cinco partes, a produção destaca os desafios enfrentados por essas meninas enquanto se preparam para competições, apresentações e experiências transformadoras.

Com direção de Rudy Valdez, vencedor do Emmy, “Harlem Ice” mostra as barreiras sociais enfrentadas por essas jovens negras em um esporte elitista, enquanto celebra a força e o talento dessas atletas ao quebrarem o “teto de gelo” em busca de reconhecimento global.

3. Ganhar ou Perder – 19/02

“Ganhar ou Perder”, animação da Pixar, traz as histórias emocionantes de um time de softball do ensino médio (Imagem: Reprodução digital | Disney+)

A animação “Ganhar ou Perder” é a nova aposta da Pixar para 2025. A história segue o time de softball Pickles, com cada episódio sob a perspectiva de um personagem, seja um jogador, um dos pais ou até o árbitro.

Com direção de Carrie Hobson e Michael Yates, a série mistura humor, drama e reflexões sobre a adolescência e as relações humanas. A narrativa é ambientada no ensino médio, abordando temas como empatia, identidade e trabalho em equipe.

4. A Thousand Blows – 21/02

“A Thousand Blows” é um drama histórico que explora o boxe clandestino e as lutas sociais na Londres de 1880 (Imagem: Robert Viglasky)

O drama histórico “A Thousand Blows”, criado por Steven Knight, mergulha no submundo do boxe clandestino no East End de Londres na década de 1880. A série acompanha personagens que enfrentam desigualdades sociais e desafios em um cenário de lutas brutais.

Protagonizado por Stephen Graham e Malachi Kirby, o drama é um retrato poderoso de uma era marcada por injustiças e sobrevivência. Com cenas de luta intensas e uma abordagem que mistura ação e profundidade emocional, “A Thousand Blows” promete ser um dos destaques do ano.