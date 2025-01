Em caçada dramática, criminosos do luxo são presos na Grande Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) deu um duro golpe em uma organização criminosa especializada em furtos a condomínios de alto padrão. Quatro homens foram detidos no último fim de semana em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba, logo após cometerem um crime na capital paranaense.

A ação policial, que contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), foi resultado de um minucioso trabalho de investigação. As autoridades identificaram o veículo dos suspeitos circulando por bairros de Curitiba e descobriram que o grupo criminoso tinha origem em São Paulo.

O delegado Fernando Zamone detalhou a operação: “No curso dos trabalhos de campo, os policiais conseguiram encontrar o automóvel quando ele já retornava para território paulista. Ante os indicativos concretos de que já haviam cometido o crime em Curitiba, os policiais iniciaram o trabalho de interceptação do veículo, que empreendeu fuga em alta velocidade”.

Perseguição agitada

A perseguição ganhou contornos dramáticos na BR-116, quando o carro dos suspeitos saiu da pista e capotou na altura de Campina Grande do Sul. Após o acidente, os quatro homens foram abordados e presos em flagrante.

Com os criminosos, os policiais encontraram uma bolsa repleta de joias, fruto do furto realizado naquele mesmo dia em um apartamento de luxo em Curitiba. O valor dos itens recuperados não foi divulgado, mas estima-se que seja considerável.

Os suspeitos foram encaminhados ao sistema penitenciário, e o caso já está nas mãos do Poder Judiciário.