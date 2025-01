Triumph Trident 660, nova era de tecnologia e estilo

A Triumph aprimora sua premiada Trident 660 para 2025, trazendo mais tecnologia voltada ao piloto como item de série, além de melhorias na suspensão e a opção de duas novas cores e esquemas gráficos. A motocicleta está disponível no Brasil, a partir de R$ 50.990,00.

Equipada com motor tricilíndrico, a Trident 660 oferece um desempenho emocionante. Com sua ciclística ágil que inspira confiança e um estilo retrô-moderno, agora combinados com tecnologia líder na categoria, a motocicleta se mantém fiel à qualidade premium e às especificações de componentes que são marcas registradas da Triumph. Agora, oferece aos motociclistas um pacote ainda mais atraente, com um custo de propriedade surpreendentemente baixo.

Atendendo à demanda dos clientes, a Trident 660 agora conta com uma série de novos recursos inéditos nessa classe, como ABS otimizado para curvas e controle de tração, Triumph Shift Assist e controle de cruzeiro, todos como itens de série. O display TFT integrado e o sistema de conectividade Bluetooth MyTriumph oferecem navegação curva a curva, controle de chamadas e música, além de três modos de pilotagem, incluindo um novo modo Sport.

O Diretor Comercial da Triumph, Paul Stroud, comentou: “Lançamos a Trident em 2020 com uma combinação única de desempenho triplo empolgante, dirigibilidade que inspira confiança e um estilo britânico marcante. Com seu custo de propriedade incomparável, a moto se tornou popular entre motociclistas de todas as idades e níveis de experiência ao redor do mundo. Desde seu lançamento, a Trident ganhou diversos prêmios importantes do setor”.

“A adição dessa tecnologia redefine o padrão da categoria mais uma vez. Com base na popularidade do esquema de cores vibrante da edição especial Trident Triple Tribute, estamos introduzindo novos esquemas de cores impactantes em Cosmic Yellow, além do Jet Black. Mas o fator mais importante para nossos clientes, é claro, é que a Trident 660 torna cada passeio emocionante, declara o executivo”.

Vantagem do motor triplo

O desempenho emocionante da Trident é proporcionado por um motor de três cilindros flexível, que combina torque em baixa rotação com um médio alcance forte e uma aceleração final empolgante. Mais de 90% do torque máximo é entregue entre 3.600 rpm e 9.750 rpm. Isso oferece ao piloto o melhor dos dois mundos, em comparação com motores de dois ou quatro cilindros, combinando o torque em baixa e médio alcance de um motor de dois cilindros com a potência em alta rotação de um motor de quatro cilindros, além do som característico do motor triplo.

Condução confiável

Da posição natural de pilotagem à suspensão de alta qualidade e aos freios potentes, a dirigibilidade neutra e fácil da Trident é um dos seus principais atrativos. A altura acessível do assento, de 805 mm, e a largura reduzida tornam as manobras com os pés no chão e a pilotagem em baixas velocidades mais confiantes. Seu equilíbrio natural, embreagem deslizante assistida e entrega de potência suave são ideais para ambientes urbanos movimentados.

A Trident 660 oferece controle excepcional com garfos invertidos Showa de 41 mm, aprimoradas com o sistema de amortecimento de pistão grande Showa SFF-BF, que proporciona maior conforto e controle. Conta também com um amortecedor traseiro ajustável em pré-carga da Showa, freios potentes Nissin com discos duplos de 310 mm e pneus Michelin Road 5, que garantem aderência confiável.

Tecnologia voltada ao piloto

Nova para 2025, a Trident 660 agora possui um nível de tecnologia líder na categoria, instalada de fábrica. Exclusivos neste segmento, o ABS otimizado para curvas e o controle de tração garantem o desempenho ideal em todos os ângulos de inclinação. Utilizando informações da Unidade de Medição Inercial (IMU) de seis eixos, o sistema calcula o ângulo de inclinação, a pressão do freio e a posição do acelerador, monitorando e ajustando continuamente os parâmetros do motor e da frenagem para garantir segurança e desempenho excepcionais.

Equipado como padrão, o Triumph Shift Assist permite trocas de marcha para cima e para baixo sem o uso da embreagem, enquanto o controle de cruzeiro reduz a fadiga do piloto em viagens mais longas.

Integrado ao painel de instrumentos, uma tela TFT colorida com conectividade Bluetooth adiciona navegação curva a curva e funcionalidade completa para o telefone, oferecendo níveis de conveniência incomparáveis ao piloto. Além dos modos de pilotagem Road e Rain já existentes, há agora um terceiro modo Sport, proporcionando uma resposta mais rápida e um desempenho mais empolgante do motor triplo.

Com foco na segurança e confiabilidade, e eliminando a necessidade de manutenção frequente, a Trident 660 conta com um farol redondo totalmente em LED, luz traseira integrada e indicadores de direção autodesligáveis, oferecendo maior visibilidade.

Estilo único

O estilo retrô-moderno exclusivo da Trident e a atenção impecável aos detalhes da Triumph a destacam na categoria. Suas linhas minimalistas e postura musculosa inconfundível foram aprimoradas para 2025 com duas novas cores e esquemas gráficos ousados: Cosmic Yellow e a opção mais discreta na cor Jet Black.

Atualizações sutis incluem novos materiais e acabamentos aprimorados, como a mesa superior e o pedal de freio em alumínio forjado, que conferem ainda mais sofisticação ao modelo.

Facilidade de personalização

Com 45 acessórios genuínos Triumph disponíveis, os pilotos podem adicionar itens de proteção, conforto, estilo, bagagem e segurança à Trident 660. Desde manoplas aquecidas e indicadores de direção dinâmicos para facilitar o dia a dia, até preparações para viagens mais longas com um bagageiro traseiro, bolsa de tanque e para-brisa, os clientes podem usar o configurador da Triumph para criar seu próprio estilo.

Na estrada

A Trident 660 oferece um custo de propriedade líder na categoria. A qualidade de construção elevada e o uso de materiais premium significam intervalos de manutenção a cada 16.000 km, além da garantia global de dois anos, sem limite de quilometragem, oferecendo segurança adicional aos proprietários e excelente valorização de revenda. (Fotos: Triumph/Divulgação).