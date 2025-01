Quatro lançamentos ampliam linha de UTVs da CFMoto

Os UTVs, predominantes no mercado americano, estão expandindo seus horizontes no Brasil, sendo cada vez mais utilizados tanto como veículos para trabalho quanto como companheiros para o lazer. Dados da Kings Research apontam que o mercado global de ATVs e UTVs deve atingir impressionantes US$ 19,63 bilhões até 2031. No Brasil, essa tendência não é diferente: estradas de chão, turismo ecológico e o crescimento do agronegócio impulsionam a expansão do setor.

De olho nesse cenário, a CFMoto, uma das principais marcas de veículos off-road, atualmente com a linha mais completa do Brasil, apresenta quatro novos lançamentos de UTVs que prometem atender às mais diversas necessidades, combinando força, tecnologia e design.

“Os UTVs não são apenas veículos, mas também ferramentas de transformação que atendem a uma ampla gama de necessidades: profissionais do campo, setor náutico, indústria, mineração e até famílias que buscam diversão”, afirma Ricardo Kasaki, diretor comercial da CFMoto. Com essa visão, a marca apresenta um line up versátil que promete redefinir o conceito de utilidade e desempenho.

Lançamentos de 2025

Já neste início de ano, a CFMoto lança quatro novos UTVS. Entre os lançamentos está o UFORCE 800 XL, que combina força, tecnologia e versatilidade. Inspirado no consagrado Uforce 600, o novo modelo oferece mais espaço para passageiros e maior capacidade de carga – 620kg, entregando 63 HP. Trata-se de um modelo intermediário entre o Uforce 600 e o Uforce 1000.

Com suspensão avançada que suaviza impactos e garante estabilidade em terrenos irregulares, é perfeito para múltiplas funções. “Ele entrega capacidade de carga impressionante e manuseio impecável, ideal para quem precisa de desempenho em qualquer situação”, explica Kasaki. Equipado com tração 2WD e 4WD e acionamento eletrônico, o modelo é robusto e confiável até nos terrenos mais desafiadores. O veículo chega ao mercado a partir de R$ 131.548,04.

Já o Uforce U10 PRO eleva o nível ao unir potência, tecnologia e conforto. Equipado com um novo motor de 3 cilindros em linha DOHC, com comando de válvulas variável, ajustando a potência para qualquer rotação, e 90 HP, o veículo é projetado tanto para trabalho pesado quanto para aventuras off-road. Sua cabine ergonômica acomoda até três pessoas, garantindo conforto mesmo em longas jornadas e a capacidade de carga total é de até 749 kg. Recursos como caçamba basculante elétrica, pacote de áudio de série e uma tela de 8” MMI com Apple CarPlay garantem conectividade e praticidade. “Esse modelo é perfeito para quem precisa manter a produtividade enquanto desfruta de uma experiência de direção sofisticada”, comenta Kasaki. O preço segue a partir de R$ 148.292,04.

Para quem busca ainda mais espaço, o Uforce U10 XL PRO acomoda até seis adultos; sua capacidade total de carga chega a 732 kg. Já o U10 PRO Highland ainda conta com ar-condicionado e ar quente, e suporta até 727 kg. O banco também traz detalhes bordados em branco.

“Com motor de 90 HP e 998 cc, esses modelos são ideais para enfrentar qualquer tarefa com eficiência e conforto, mesmo em terrenos difíceis”, destaca Kasaki.

Estes dois últimos veículos também são equipados com caçamba basculante elétrica de até 454 kg de capacidade e guincho robusto com cabo sintético que suporta até 2.041 toneladas. O câmbio acionado por botões oferece trocas de marchas suaves e intuitivas, otimizando a experiência de condução.

O U10 XL PRO chega ao mercado a partir de R$ 157.872,00 e o U10 PRO Highland, a partir de R$ 167.428,04.

“No Brasil, o mercado de UTVs segue crescendo, impulsionado por oportunidades como o turismo rural, estradas de chão e a popularização dos veículos como ferramentas de trabalho. Investir em um veículo desta linha de utilitários é apostar em resultados garantidos e em uma experiência que une funcionalidade e aventura”, conclui Kasaki. (Fotos: Grupo Unique/Divulgação).

UFORCE U10 XL PRO acomoda. UFORCE U10 PRO. UFORCE 800 XL.