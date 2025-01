Cummins lança nos EUA novo motor 6.7 litros Turbo Diesel

Ao lado de seus parceiros da Ram, a Cummins Inc. apresentou nos Estados Unidos o novo sistema de motor 6.7 litros Turbo Diesel para as picapes Ram Heavy Duty 2025, o motor diesel para picapes mais avançado já desenvolvido pela empresa. Como parte dessa novidade, a Cummins e a Stellantis ampliaram sua parceria para fornecimento à marca Ram até 2030, abrindo caminho para inovação contínua em uma das marcas de picapes mais icônicas do mercado.

O avançado sistema de motor e powertrain 6.7 litros Turbo Diesel da Cummins estará disponível nos Estados Unidos nos recém-anunciados modelos Ram 2500 e 3500 Heavy Duty, além dos veículos Ram 3500, 4500 e 5500 Chassis Cab.

“Melhoramos a potência, eficiência, facilidade de manutenção e dirigibilidade do nosso mais recente motor 6.7L Turbo Diesel, tornando a linha Ram Heavy Duty 2025 a mais desejável até o momento, disse Jane Beaman, vice-presidente global de Veículos On-Highway e Picapes da Cummins.

A nova geração do motor 6.7L Turbo Diesel da Cummins foi projetada com um compromisso inabalável com a confiabilidade e a durabilidade, mantendo a tradição de 106 anos da líder em tecnologia de energia ao estabelecer novos padrões de desempenho e eficiência.

A mais recente oferta da Cummins proporciona desempenho aprimorado, com potências de até 436 cv e torque de 149 kgfm para as picapes, e 364 cv com 110 kgfm de torque para os modelos Chassis Cab. Em estreita colaboração com a Ram e seus fornecedores de powertrain, o motor 6.7L Turbo Diesel de 2025 foi otimizado com uma nova transmissão automática de 8 velocidades, garantindo a combinação ideal entre potência, resposta e dirigibilidade.

“Seja para rebocar cargas pesadas no trabalho ou puxar um trailer no fim de semana, o Cummins 6.7 Turbo Diesel está pronto para qualquer desafio. Nossos engenheiros integraram tecnologias críticas e versáteis de alto desempenho que os clientes esperam, com menores emissões”, afirmou Jennifer Rager, gerente geral de Negócios de Picapes da Cummins. “Estamos entusiasmados em continuar nossa parceria com a marca Ram e apresentar o melhor motor diesel para picapes da indústria”.

Todos os modelos Ram Heavy Duty 2025 equipados com motores Cummins apresentados nos Estados Unidos tiveram ganhos perceptíveis em aceleração e potência, proporcionando melhor desempenho geral e maior capacidade de reboque.

A Ram 2500, por exemplo, teve melhorias significativas no desempenho durante o reboque, apresentando aceleração mais rápida de 0 a 100 km/h e ao percorrer uma distância de 402 metros (equivalente a 1/4 de milha), especialmente ao transportar cargas pesadas. Essas melhorias oferecem aos motoristas maior confiança em condições de reboque. O ruído, vibração e aspereza também foram reduzidos graças ao uso de engrenagens sincronizadas no trem de válvulas helicoidais, garantindo uma condução mais silenciosa.

A mais recente oferta da Cummins para picapes e caminhões Chassis Cab inclui sistemas avançados de controle de emissões, que incorporam um novo design de gerenciamento de fluxo de ar. Isso acompanha um novo sistema de entrega de combustível de alta pressão, com injetores de alimentação superior e uma nova bomba de combustível. O mais recente turbocompressor de geometria variável da Cummins para o motor 6.7 litros oferece uma potência adaptada às condições, agora mais rápida e eficiente.

A Cummins também introduziu novos recursos que tornam a manutenção do sistema de motor mais fácil e ágil. As atualizações de software agora podem ser realizadas de forma prática e conveniente, diretamente de dentro do veículo. Além disso, o filtro de óleo e os filtros duplos de combustível foram reposicionados para permitir acesso pelo topo do motor, simplificando a manutenção e reduzindo o tempo e a complexidade dos serviços no motor 6.7 litros Turbo Diesel de 2025.

Além disso, os sistemas de motor Cummins 6.7 Turbo Diesel para picapes e Chassis Cab oferecem uma gestão significativamente melhorada de partida a frio, com a integração de tecnologia avançada de velas de ignição. Ao reduzir o tempo de espera para a partida, essa inovação garante operação confiável do veículo, mesmo nas condições climáticas mais extremas.

Desde 1989, Cummins e Ram estabelecem o padrão de inovação, potência e durabilidade. Juntas, as empresas celebram mais de 35 anos de parceria, que continuará ao longo da próxima década. Produzido em Columbus, Indiana (EUA), o motor 6.7 Turbo Diesel evoluiu desde a primeira geração 5.9 litros com 162 cv, chegando hoje ao motor 6.7 litros com até 436 cv. (Foto: Cummins/Divulgação).