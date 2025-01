Kia K4 conquista prêmio Good Design 2024

O sedã compacto Kia K4 conquistou o Good Design Award 2024 na categoria Transporte. O mais recente prêmio valida ainda mais a filosofia de design “Opostos Unidos” da Kia e reconhece a dedicação da marca em inspirar os clientes com produtos inovadores.

Os jurados do Good Design Award destacaram o Kia K4 por sua autenticidade, ousadia, vigor, senso de poder e dinamismo. O júri também elogiou a abordagem inovadora adotada pela equipe de design da Kia na cabine do K4, “onde a noção convencional de um cockpit centrado no motorista converge com um layout não convencional, forjando a identidade distinta do interior do K4”.

“É imensamente gratificante para todos na Kia receber o prêmio Good Design 2024 pelo Kia K4”, disse Karim Habib, vice-presidente executivo e chefe de design global da Kia. “Como marca, a Kia se redefiniu por meio de um design inovador e continuamos a nos esforçar para criar veículos que realmente inspirem nossos clientes, envolvendo-os emocionalmente ao mesmo tempo em que atendem às suas necessidades práticas”.

O Kia K4 combina tecnologia líder em sua categoria com Sistemas Avançados de Assistência ao Condutor (ADAS) de última geração e espaço interno excepcional. Uma forte linha de motorização e suspensão traseira multilink de série na versão GT-Line proporcionam uma experiência de condução responsiva.

Iniciado em 1950, o programa Good Design Awards é uma das competições de design mais antigas do mundo. Todos os anos, o programa seleciona uma lista dos melhores designs de produtos que traçaram novos rumos para inovação e abriram caminho para produtos competitivos no mercado. (Foto: Kia/Divulgação).