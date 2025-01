Universidade do Paraná abre mais de mil vagas em 32 cidades para vestibular EaD

A Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) abre no próximo sábado (02) as inscrições para o Vestibular EaD 2025, com previsão de 1.350 vagas para 10 cursos em 33 polos. O Manual do Candidato da prova, que apresenta as regras do processo seletivo e as instruções para realizar as inscrições, está disponível no site da Coordenadoria de Processos de Seleção (CPS). Os candidatos podem se inscrever até 16 de fevereiro.

A seleção será feita pela análise das notas do histórico escolar do Ensino Médio. A inscrição custa R$ 50 e pode ser feita online. Os critérios e regras para solicitar isenção do pagamento constam no edital. O resultado provisório está previsto para 25 de fevereiro.

O Vestibular EaD seleciona candidatos para os cursos ofertados pelo Núcleo de Tecnologia e Educação Aberta e a Distância da UEPG (Nutead) da UEPG, por meio do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB). Há cotas para agentes públicos da Administração Pública, pessoas com deficiência, pessoas negras e alunos de escolas públicas. Os cursos funcionam com até 20% das aulas no polo e até 80% via educação a distância.

Vagas e cursos disponíveis de Vestibular EaD da UEPG 2025

Licenciatura em Computação: 18 vagas em Céu Azul, 36 vagas em Guarapuava, 18 vagas em Foz do Iguaçu, 18 vagas em Paranaguá e 18 vagas em Siqueira Campos.

Licenciatura em Educação Física: 18 vagas em Apucarana, 36 vagas em Campo Largo, 36 vagas em Cândido de Abreu, 18 vagas em Cerro Azul, 18 vagas em Goioerê e 18 vagas em Pato Branco.

Licenciatura em Geografia: 18 vagas em Cruzeiro do Oeste, 18 vagas em Ivaiporã, 18 vagas em Lapa, 18 vagas em Nova Londrina, 18 vagas em Ortigueira e 36 vagas em Palmeira.

Licenciatura em Letras Português/Espanhol: 36 vagas em Arapongas, 36 vagas em Curitiba, 36 vagas em Pontal do Paraná, 18 vagas em São João do Ivaí e 18 vagas em Tibagi.

Licenciatura em Matemática: 18 vagas em Cândido de Abreu, 18 vagas em Céu Azul, 18 vagas em Flor da Serra do Sul, 36 vagas em Reserva e 18 vagas em São João do Triunfo.

Licenciatura em Pedagogia: 36 vagas em Cândido de Abreu, 18 vagas em Flor da Serra do Sul, 18 vagas em Guaraniaçu, 18 vagas em Guarapuava, 18 vagas em Ipiranga, 36 vagas em Ortigueira, 18 vagas em São João do Ivaí, 36 vagas em São João do Triunfo, 18 vagas em Siqueira Campos, 18 vagas em Tibagi, 18 vagas em Três Barras do Paraná e 18 vagas em Ubiratã.

Bacharelado em Administração Pública: 20 vagas em Campo Largo, 20 vagas em Guarapuava, 20 vagas em Paranaguá, 20 vagas em Reserva e 20 vagas em São João do Triunfo.

Tecnólogo em Gestão Hospitalar: 20 vagas em Apucarana, 20 vagas em Cândido de Abreu, 25 vagas em Curitiba, 20 vagas em Ibaiti, 20 vagas em Paranaguá, 25 vagas em Ponta Grossa e 20 vagas em Rio Negro.

Tecnólogo em Logística: 18 vagas em Campo Largo, 28 vagas em Ortigueira, 18 vagas em Paranaguá, 18 vagas em Ponta Grossa e 18 vagas em Telêmaco Borba.

Tecnólogo em Segurança Pública: 20 vagas em Guarapuava, 20 vagas em Paranaguá, 20 vagas em Ponta Grossa, 20 vagas em Foz do Iguaçu e 20 vagas em Três Barras do Paraná.

Cidades com vagas abertas em Vestibular da UEPG

Apucarana: 18 em Educação Física, 20 em Gestão Hospitalar.

Arapongas: 36 em Letras.

Campo Largo: 36 em Educação Física, 20 em Administração Pública e 18 em Logística.

Cândido de Abreu: 36 em Educação Física, 18 em Matemática, 36 em Pedagogia e 20 em Gestão Hospitalar.

Cerro Azul: 18 em Educação Física.

Céu Azul: 18 em Computação e 18 em Matemática.

Cruzeiro do Oeste: 18 em Geografia.

Curitiba: 36 em Letras e 25 em Gestão Hospitalar.

Flor da Serra do Sul: 18 em Matemática e 18 em Pedagogia.

Foz do Iguaçu: 18 em Computação e 20 em Segurança Pública.

Goioerê: 18 em Educação Física.

Guaraniaçu: 18 em Pedagogia.

Guarapuava: 36 em Computação, 20 em Administração Pública, 18 em Pedagogia e 20 em Segurança Pública.

Ibaiti: 20 em Gestão Hospitalar.

Ipiranga: 18 em Pedagogia.

Ivaiporã: 18 em Geografia.

Lapa: 18 em Geografia.

Nova Londrina: 18 em Geografia.

Ortigueira: 18 vagas em Geografia e 28 em Logística.

Palmeira: 36 em Geografia.

Paranaguá: 18 em Computação, 18 em Logística, 20 em Administração Pública, 20 em Segurança Pública e 20 em Gestão Hospitalar.

Pato Branco: 18 em Educação Física.

Ponta Grossa: 25 em Gestão Hospitalar, 18 em Logística e 20 em Segurança Pública.

Pontal do Paraná: 36 em Letras.

Reserva: 36 em Matemática e 20 em Administração Pública.

Rio Negro: 20 em Gestão Hospitalar.

São João do Ivaí: 18 em Letras e 18 em Pedagogia.

São João do Triunfo: 18 em Matemática, 36 em Pedagogia e 20 em Administração Pública.

Siqueira Campos: 18 em Computação e 18 em Pedagogia.

Telêmaco Borba: 18 em Logística.

Tibagi: 18 em Letras e 18 em Pedagogia.

Três Barras do Paraná: 18 em Pedagogia e 20 em Segurança Pública