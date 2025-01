Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Falecimentos em Curitiba; Obituário desta terça-feira (28)

ADEMAR SCHLICHTING, 74 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Cônjuge: IARA FERREIRA SCHLICHTING. Filiação: LAURO SCHLICHTING e ZULMAR DE SOUZA. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), terça-feira, 28 de janeiro de 2025 às 09:00h.

ALCEU FAGUNDES, 82 ano(s). Profissão: PEDREIRO. Cônjuge: ROSICLER FAGUNDES. Filiação: NAO CONSTA e MARIA DE JESUS FAGUNDES. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 28 de janeiro de 2025 às 16:00h.

ALESIO MASSASHI HORIUCHI, 66 ano(s). Profissão: EMPRESARIO(A). Filiação: TAKASHI HORIUCHI e EMI HORIUCHI. Sepultamento: CREMATÓRIO PERPETUO SOCORRO (CAMPO LARGO-PR), segunda-feira, 27 de janeiro de 2025.

ALICE CORTES DEL GROSSI, 90 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: GERALDO DEL GROSSI. Filiação: NAPOLEAO CORTES e MARIA BRAGA CORTES. Sepultamento: CREMATÓRIO A DEFINIR, terça-feira, 28 de janeiro de 2025 às 16:00h.

AMELIA MICA, 86 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Filiação: GABRIEL MICA e ROSA SEMCO. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE – CURITIBA, terça-feira, 28 de janeiro de 2025 às 15:00h.

ANA CAROLINE OILKE CHAMPOSKI, 30 ano(s). Profissão: TÉCNICO ENFERMAGEM. Cônjuge: VALDINEI DE LIMA. Filiação: SERGIO LUIZ CHAMPOSKI e GILVANES OILKE CHAMPOSKI. Sepultamento: (TIJUCAS DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL, terça-feira, 28 de janeiro de 2025 às 17:00h.

ANDERSON LUIZ DA SILVA DA COSTA, 20 ano(s). Profissão: SERVENTE. Filiação: LUIZ DIAS DA COSTA e ARICLEY MARILIA DA SILVA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 28 de janeiro de 2025 às 17:00h.

ANDRE MARCOS WROBEL, 63 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: CLEISI MARI DAL COL WROBEL. Filiação: CASIMIRO WROBEL e JOANITA MILEK WROBEL. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 28 de janeiro de 2025 às 17:00h.

ANDREA SPEGGIORIN SCALZO, 53 ano(s). Profissão: MÉDICO(A) VETERINÁRIO. Filiação: JOAO CARLOS SCALZO e MARIA ANA SPEGGIORIN SCALZO. Sepultamento: CREMATÓRIO VATICANO (ALMIRANTE TAMANDARÉ-PR), segunda-feira, 27 de janeiro de 2025 às 19:00h.

ANNA DA SILVA SANTIAGO, 88 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: EURIDES TOMAZ SANTIAGO. Filiação: JOAO MARIA DA SILVA e SALEINA MENDES DO PRADO. Sepultamento: MUNICIPAL SANTA CANDIDA, terça-feira, 28 de janeiro de 2025 às 16:30h.

ARLETE MARIA LACERDA, 81 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: MARIO CUBAS LACERDA e LUCIA LACERDA. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 28 de janeiro de 2025 às 16:30h.

AYMEE GABRIELLY MASSANEIRO ALBERTO, 1 ano(s). Profissão: MENOR. Filiação: MAIRON HENRIQUE ALBERTO e KARLA PRISCILA MASSANEIRO ALBERTO. Sepultamento: (PINHAIS) CREMATÓRIO JARDIM DA SAUDADE, terça-feira, 28 de janeiro de 2025 às 11:00h.

BALBINA ANTUNES DE LIMA, 71 ano(s). Profissão: ELETRICISTA. Cônjuge: AMILTON ANTUNES. Filiação: JOAQUIM FRANCISCO DA SILVA e CANDIDA RODRIGUES DA SILVA. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), terça-feira, 28 de janeiro de 2025 às 12:00h.

CARLOS APARECIDO DE SIMONI, 66 ano(s). Profissão: VENDEDOR(A). Filiação: RAUL DE SIMONI e MARIA FELICIO DE SIMONI. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO MEMORIAL DA VIDA, terça-feira, 28 de janeiro de 2025 às 10:30h.

CLEUSA SIMOES LEAL, 65 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: LEONIDAS LEAL e ALBERTINA SIMOES LEAL. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), terça-feira, 28 de janeiro de 2025 às 18:00h.

CLEUZA MARTINS DA SILVA, 65 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: SEBASTIAO MARTINS DA SILVA e SEBASTIANA DE ALEIXO. Sepultamento: (PIRAQUARA) CEMITÉRIO MUNICIPAL BOM JESUS DOS PASSOS, terça-feira, 28 de janeiro de 2025.

CLOTILDE SARA ACOSTA DE STEFFANO, 104 ano(s). Profissão: MÉDICO(A). Cônjuge: CASTRO ROBERT STEFFANO(FALECIDO). Filiação: PEDRO NOLAZCO ACOSTA e CLOTILDE MORENO. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE IGUAÇU, terça-feira, 28 de janeiro de 2025 às 15:00h.

DOMINGOS WACHOWICZ, 73 ano(s). Profissão: AGRICULTOR. Cônjuge: DINACI TEREZINHA DOS SANTOS WACHOVICZ. Filiação: JOAO WACHOWICZ e FRANCISCA CETENARSKI WACHOWICZ. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITÉRIO COLÔNIA MURICY, terça-feira, 28 de janeiro de 2025.

ELIZABETE MOREIRA PEREIRA, 66 ano(s). Profissão: COORDENADOR(A). Filiação: SEBASTIAO COUTO MOREIRA e JUDITHE DE SOUZA MOREIRA. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 28 de janeiro de 2025 às 16:30h.

ELZA SCHVIONTEK, 71 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE SCHVIONTEK e ANASTACIA SCHVIONTEK. Sepultamento: (CURITIBA) VERTICAL, terça-feira, 28 de janeiro de 2025 às 11:00h.

ELZIRA FARIAS CONTADOR, 69 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: CELSO KUSTER CONTADOR. Filiação: PEDRO RIBEIRO MATIAS e ISABEL FARIAS MATIAS. Sepultamento: (TIJUCAS DO SUL) CEMITÉRIO MUNICIPAL DE TIJUCAS DO SUL, terça-feira, 28 de janeiro de 2025 às 17:00h.

EZEQUIAS DETZEL, 30 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: ANTONIO CARLOS DETZEL e MARIA DE JESUS DETZEL. Sepultamento: MUNICIPAL BOQUEIRÃO, terça-feira, 28 de janeiro de 2025 às 17:00h.

IBRA DA LUZ KOWALSKI, 92 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: PAULO KOWALSKI. Filiação: ANDRE STRAPASSON e EMIRA SIMIONI STRAPASSON. Sepultamento: (COLOMBO) CEMITÉRIO COLÔNIA FARIA, terça-feira, 28 de janeiro de 2025 às 17:00h.

JEANE D ARC VENANCIO, 50 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JOSE VENANCIO FILHO e MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS VENANCIO. Sepultamento: (FAZENDA RIO GRANDE) CEM PARQUE METROPOLITANO, terça-feira, 28 de janeiro de 2025 às 10:00h.

JOAO CIPRIANO DA COSTA, 88 ano(s). Profissão: OPERADOR(A). Cônjuge: GEORGINA MARTINS DA COSTA. Filiação: JOSE CIPRIANO DA COSTA e UBALDINA FLAUZINA RIBEIRO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 28 de janeiro de 2025.

JORDAO FERNANDES DOS SANTOS JUNIOR, 62 ano(s). Profissão: MILITAR. Cônjuge: TEREZINHA DE JESUS DO VALE. Filiação: JORDAO FERNANDES DOS SANTOS e ADELINA OLIVEIRA DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEMITERIO PEDRO FUSS, terça-feira, 28 de janeiro de 2025 às 16:30h.

JUCIMARA DE OLIVEIRA, 57 ano(s). Profissão: DO LAR. Filiação: JALTON DE OLIVEIRA e TEREZA DE JESUS DE OLIVEIRA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, terça-feira, 28 de janeiro de 2025 às 10:00h.

LEONI APARECIDO DA SILVA, 61 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: JOAO TEIXEIRA DA SILVA e DELFINA DE FRANCA FERREIRA. Sepultamento: MEMORIAL PARQUE, terça-feira, 28 de janeiro de 2025 às 10:00h.

LEONOR DE OLIVEIRA MARQUES, 95 ano(s). Profissão: OUTROS. Cônjuge: JOSE ANTONIO MARQUES. Filiação: JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA e MARIA BUENO DOS SANTOS. Sepultamento: (S.J.DOS PINHAIS) CEM. MUNICIPAL SÃO JOÃO BATISTA, terça-feira, 28 de janeiro de 2025.

LUCELIO MOTA DA SILVA, 38 ano(s). Profissão: AÇOUGUEIRO. Filiação: ANTONIO VERISSIMO DA SILVA e MARIA NERCI MOTA DA SILVA. Sepultamento: CEMITERIO SAO JOAO BATISTA, terça-feira, 28 de janeiro de 2025 às 11:00h.

LUIZ ALIPIO GONCALVES DE CARVALHO, 74 ano(s). Profissão: ECONOMISTA. Filiação: ALIPIO AYRES DE CARVALHO e VAIRENE GONCALVES DE CARVALHO. Sepultamento: CREMATÓRIO LUTO CURITIBA (FAZENDA RIO GRANDE), terça-feira, 28 de janeiro de 2025 às 12:00h.

MARIA LUIZA SCHADECK DA MAIA, 90 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: WALFRIDO GONCALVES DE MAIA. Filiação: BERNARDO SCHADECK e ROSA SCHADECK. Sepultamento: CEMITERIO CAPIVARI, terça-feira, 28 de janeiro de 2025 às 17:00h.

MARIA MARLENE FERNANDES RODRIGUES, 71 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Cônjuge: WILTON OLIVEIRA RODRIGUES. Filiação: MIGUEL FERNANDES e DOLORES ALVARES FERNANDES. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 28 de janeiro de 2025.

MARLI MIRANDA ROSA, 79 ano(s). Profissão: PROFESSOR(A). Filiação: BRAZ MIRANDA ROSA e JANUARIA DO NASCIMENTO ROSA. Sepultamento: MUNICIPAL ÁGUA VERDE, segunda-feira, 27 de janeiro de 2025 às 17:00h.

MATEUS VINICIUS ROSA, 29 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: VALDEMIR ROSA e ZENIRA MARIA MACHADO. Sepultamento: MUNICIPAL DA CIDADE DE ORIGEM, terça-feira, 28 de janeiro de 2025.

RAUL ANTUNES BARBOSA, 83 ano(s). Profissão: MESTRE OBRAS. Cônjuge: VERA VIRGINIA MARTINS BARBOSA. Filiação: CRISTIANO BARBOSA e MARIA ESTELITA ANTUNES. Sepultamento: CREMATÓRIO VERTICAL (CURITIBA), terça-feira, 28 de janeiro de 2025 às 13:30h.

REGINA HAGEMEYER BICHELS, 72 ano(s). Profissão: DO LAR. Cônjuge: ARLEI BICHELS. Filiação: ERNESTO GUILHERME HAGEMEYER e ALEXANDRINA ALMEIDA HAGEMEYER. Sepultamento: MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE PAULA, quarta-feira, 29 de janeiro de 2025 às 15:00h.

REYNALDO RIBEIRO NETO, 33 ano(s). Profissão: AUTONOMO. Filiação: MAURO RIBEIRO e MARISTELA MARY MARCONCIN. Sepultamento: (CURITIBA) CEMITÉRIO LUTERANO DE CURITIBA, terça-feira, 28 de janeiro de 2025 às 16:00h.

SUELY DE ARAUJO XAVIER, 72 ano(s). Profissão: OUTROS. Filiação: PEDRO FRANCISCO XAVIER e EULALIA DE ARAUJO XAVIER. Sepultamento: (CURITIBA) PARQUE SÃO PEDRO, terça-feira, 28 de janeiro de 2025 às 09:00h.

