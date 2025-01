Prédio icônico de Curitiba vai ganhar nova pintura do rei do grafite

Os silos de grãos da Moinhos Anaconda, no bairro Jardim Botânico, em Curitiba, estão recebendo o trabalho do Eduardo Kobra, o mais famoso grafiteiro do país. Os painéis celebram os 50 anos da empresa com o tema “O pão nosso de cada dia”.

Os silos podem ser vistos na Rua Engenheiro Leão Sounis, e atraem atenção de quem passa na região. Detalhes como uma mão já aparecem no alto amassando um pão com a famosa farinha produzida pela empresa curitibana.

A presença do artista foi comemorada pelo ex-prefeito Rafael Greca nas redes sociais. “Começou a pintura dos colossais painéis comissionados pelos Moinhos Anaconda , celebrando os 50 anos do Moinho em Curitiba. Kobra grafita sobre projeção em tamanho e tempo real, sempre à noite. Os trabalhos vão durar 30 noites. Quando terminarem Curitiba terá mais uma colossal obra de Arte Urbana”, escreveu Greca.

Recorde em cima de recorde!

Desde os Jogos Olímpicos de Verão de 2016 no Rio de Janeiro, Kobra detém o recorde de maior mural grafitado do mundo o “Etnias”, pintado para celebrar o evento com 2,5 mil metros quadrados. A marca foi superada por ele mesmo em 2017, com uma obra que retrata um trabalhador simples de uma fazenda de cacau e que ocupa um paredão de 5.742 metros quadrados às margens da rodovia Castelo Branco, na Região Metropolitana de São Paulo.

Uma de suas obras mais famosas é O Beijo, executada em 2012 na High Line, em Nova York, e apagada quatro anos mais tarde. Em 2022, a convite da Organização das Nações Unidas (ONU), ele criou um painel de quase 400 metros quadrados exibido na sede da entidade, nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, o interior do prédio abrigou uma mostra com seus trabalhos.