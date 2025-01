Lista revela empregos que estão em alta em Curitiba; descubra quais são

O LinkedIn, maior rede social profissional do mundo, divulgou a Lista de Empregos em Alta para Curitiba em 2025, com dados que revelam os 10 cargos que mais cresceram na cidade nos últimos três anos. O levantamento local complementa a lista nacional das 25 profissões em alta, liberada anualmente pelo time Editorial do LinkedIn e que traça um panorama das principais tendências do mercado de trabalho brasileiro. Para este ano, os destaques curitibanos estão nos setores de logística, comunicação e vendas. (Confira lista no final da matéria)

A lista é lançada em um momento de mobilidade no mercado de trabalho: 3 em cada 5 trabalhadores brasileiros planejam buscar novas oportunidades de emprego em 2025, segundo uma pesquisa realizada pela plataforma. Esse movimento enfatiza a necessidade de adaptação constante, já que, até 2030, 75% das habilidades exigidas para diversas funções no Brasil serão significativamente diferentes das atuais.

“Conhecer as especificidades de cada cidade é essencial para acompanhar a evolução do mercado de trabalho. Curitiba, como um dos principais centros administrativos e de inovação do Sul do Brasil, possui uma dinâmica própria que reflete o ambiente multidisciplinar e o desenvolvimento sustentável da região. Por isso, é fundamental oferecer dados locais que ajudem profissionais e empresas a se prepararem para as transformações do mercado”, explica o editor-chefe do LinkedIn Notícias no Brasil, Guilherme Odri.

Na lista das profissões em crescimento em Curitiba aparecem Engenheiro(a) de produtos e analista de transporte, o que mostra Curitiba como um centro de inovação e logística. Diferente de outras cidades, jornalista também aparece em Curitiba, destacando a relevância da comunicação local. Confira a seguir a lista dos dez cargos com crescimento, conforme divulgado pelo LinkedIn:

Lista com os 10 cargos com crescimento mais acelerado em Curitiba

Engenheiro(a) de produtos

O que faz: Projeta, desenvolve e melhora produtos, garantindo que atendam aos padrões de qualidade e às necessidades dos clientes.

Competências mais comuns: Análise de modo e efeito de falha (FMEA) , Engenharia automotiva, 5S

Setores mais comuns: Fabricação de equipamentos de transporte, Fabricação de produtos químicos, Tecnologia, Informação e Internet

Divisão por gênero de contratados em 2024: 18,75% mulheres; 81,25% homens

Executivo(a) de vendas

O que faz: Ajuda a definir a estratégia de vendas da empresa, administra relações com consumidores e é responsável por liderar a equipe de vendas.

Competências mais comuns: SPIN Selling, Vendas pessoalmente, Fechamento de negócios

Setores mais comuns: Tecnologia, Informação e Internet, Serviços e consultoria de gestão empresarial, Serviços e consultoria em TI

Divisão por gênero de contratados em 2024: 43,06% mulheres; 56,94% homens

Jornalista

O que faz: Pesquisa, apura e escreve notícias e artigos para vários meios de comunicação, fornecendo ao público informações relevantes e precisas.

Competências mais comuns: Jornalismo, Assessoria de imprensa, Jornalismo online

Setores mais comuns: Mídia e telecomunicações, Publicidade e propaganda, Tecnologia, Informação e Internet

Divisão por gênero de contratados em 2024: 68% mulheres; 32% homens

Analista de manutenção

O que faz: Avalia e melhora processos e procedimentos de manutenção, garantindo a confiabilidade dos equipamentos e a eficiência operacional.

Competências mais comuns: Gestão de manutenção, Planejamento de manutenção, 5S

Setores mais comuns: Transporte de carga, Serviços de alimentação e bebidas, Serviços de aluguel de equipamentos

Divisão por gênero de contratados em 2024: 22,50% mulheres; 77,50% homens

Representante de desenvolvimento de negócios

O que faz: Ajuda a definir as estratégias de vendas e crescimento de uma empresa, com foco em sua agilidade futura, identificando novas oportunidades e potenciais clientes.

Competências mais comuns: Prospecção de vendas, SPIN Selling, B2B

Setores mais comuns: Tecnologia, Informação e Internet, Serviços e consultoria de gestão empresarial, Serviços e consultoria em TI

Divisão por gênero de contratados em 2024: 56,88% mulheres; 43,12% homens

Especialista em negócios

O que faz: Analisa e melhora processos empresariais, ajudando as organizações a alcançar seus objetivos e melhorar o desempenho.

Competências mais comuns: Capacidade analítica, Análise de negócios, Negociação

Setores mais comuns: Intermediação de crédito, Mídia e telecomunicações, Fabricação de produtos químicos

Divisão por gênero de contratados em 2024: 42,86% mulheres; 57,14% homens

Coordenador(a) de qualidade

O que faz: Garante que produtos e serviços atendam aos padrões de qualidade, realizando inspeções, auditorias e implementando processos de controle de qualidade.

Competências mais comuns: Gestão da qualidade, 5S, Normas ISO

Setores mais comuns: Fabricação de equipamentos de transporte, Serviços de alimentação e bebidas, Fabricação de produtos alimentícios e bebidas

Divisão por gênero de contratados em 2024: 48,28% mulheres; 51,72% homens

Especialista em projetos

O que faz: Gerencia projetos específicos, garantindo que sejam concluídos no prazo, dentro do orçamento e de acordo com os padrões exigidos.

Competências mais comuns: Coordenação de projetos, Microsoft Project, PMO (Escritório de projetos)

Setores mais comuns: Fabricação de produtos químicos, Serviços de engenharia, Fabricação de móveis e artigos de decoração

Divisão por gênero de contratados em 2024: 29,63% mulheres; 70,37% homens

Analista de transporte

O que faz: Avalia e otimiza sistemas de transporte e logística, melhorando a eficiência e reduzindo custos para o movimento de mercadorias e pessoas.

Competências mais comuns: Transportes, Gestão de transportes, Gestão logística

Setores mais comuns: Serviços de alimentação e bebidas, Tecnologia, Informação e Internet, Importação e exportação de bens e commodities

Divisão por gênero de contratados em 2024: 31,58% mulheres; 68,42% homens

Assistente de ensino

O que faz: Apoia os professores na sala de aula, auxiliando em atividades, corrigindo tarefas e fornecendo ajuda aos alunos.

Competências mais comuns: Educação, Educação infantil, Docência

Setores mais comuns: Educação infantil, fundamental e ensino médio, Educação superior, Saúde e serviços sociais

Divisão por gênero de contratados em 2024: 75% mulheres; 25% homens

Metodologia: como o LinkedIn faz a lista das profissões em alta

Os pesquisadores do Gráfico Econômico do LinkedIn analisaram milhões de vagas ocupadas por usuários do LinkedIn entre 1º de janeiro de 2022 e 31 de julho de 2024 para calcular a taxa de crescimento de cada cargo. Para fazer parte da lista, os cargos precisavam mostrar um crescimento positivo entre os usuários, contar com um número suficiente de anúncios de vagas no último ano e ter passado por aumento significativo até 2024.

Cargos idênticos com diferentes níveis de experiência foram agrupados e classificados em conjunto. Foram excluídos estágios, cargos de voluntariado, funções temporárias e funções de estudantes, assim como empregos cuja contratação depende de um pequeno número de empresas em cada cidade.

Os dados adicionais para cada cargo são baseados nos perfis do LinkedIn de usuários que ocupam tal cargo ou nas vagas relacionadas ao cargo na cidade.

Já os dados relativos a competências foram obtidos a partir das principais competências associadas a cada cargo entre os usuários que já indicaram esse cargo em seu perfil do LinkedIn. Os principais setores se baseiam no setor das empresas que contrataram o maior número de usuários para cada cargo entre 1º de janeiro de 2024 e 31 de outubro de 2024. A divisão por gênero foi calculada pelo número de usuários por gênero identificado atualmente em cada cargo (desde que houvesse dados de gênero significativos) em relação ao total de usuários com gênero conhecido por cargo.