Bombeiros ficam ilhados durante salvamento em meio ao temporal em Curitiba

Uma equipe do Corpo de Bombeiros ficou ilhada na noite de terça-feira (29) no bairro Cajuru, em Curitiba, devido às fortes chuvas que atingiram bairros de Curitiba. Apesar da dificuldade, os militares conseguiram salvar a vida de um motociclista que havia batido a cabeça ao cair no solo e convulsionou.

De acordo com os Bombeiros, quando a ambulância do SIATE acompanhada já do médico de plantão chegou no local, a vítima se encontrava em parada cardiorrespiratória, e prontamente iniciou o protocolo de manobra de reanimação cardiopulmonar (RCP).

Durante o procedimento para estabilização da vítima, o nível da água subiu e surpreendeu a equipe, deixando a ambulância ilhada durante o atendimento, impedindo a saída do local.

Imediatamente os bombeiros solicitaram apoio, e sem perder a atenção no atendimento à vítima que estava em estado grave no interior da ambulância, mantiveram as compressões garantindo junto com o auxílio médico, o encaminhamento da vítima com vida ao Hospital do Cajuru.