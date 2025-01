Após alagamentos, Curitiba pode enfrentar mais chuva nesta quarta; veja previsão

A forte chuva do final da tarde de terça-feira (28) provocou transtornos em Curitiba e na Região Metropolitana. Segundo o boletim da Defesa Civil, o acumulado de chuva até às 17h30 foi de 63,6mm na capital. O janeiro de 2025 é até o momento, o sexto mais chuvoso da história da capital desde que começou a medição na década de 90.

Foram registrados quatro alagamentos nos bairros Uberaba, Jardim das Américas e Boa Vista; duas quedas de árvores/galhos na CIC e Novo Mundo; e um pedido de fornecimento de lona no Portão. Além disso, no Bairro Alto, também tiveram ruas que não conseguiram suportar a quantidade de água. As rajadas de vento chegaram a 68,4Km/h.

De acordo com dados do Simepar, a média de chuva em janeiro em Curitiba é de 182,4 milímetros (mm), e 2025 já chegou a 215,4 mm. Na Região Metropolitana, ruas do bairro Jardim Claudia, em Pinhais, ficaram totalmente alagadas. Já em Colombo, houve um desabamento de muro e três casas ficaram alagadas, segundo a prefeitura do município.

Historicamente, desde o início das medições em Curitiba, em 1º de junho de 1997, esse janeiro não é o mais chuvoso da história. Por ordem cronológica, os maiores acumulados são em: 2010 com 361,4 mm; 2011 com 328,4 mm; 1999 com 326,8 mm; 2018 com 305,8 mm; 2014 com 237,6 mm e, em sexto, até o dia 28 de janeiro de 2025 com 215,4 mm (até 28/01/2025)

Vai chover hoje em Curitiba? Veja previsão do tempo para esta quarta-feira (29)

A quarta-feira (29) será marcada por tempo instável no Paraná, com risco de temporais localizados, especialmente à tarde. A presença de umidade, combinada com o aquecimento diurno, favorecerá pancadas de chuva e temporais isolados em grande parte das regiões.

No setor centro-leste, os maiores acumulados de chuva são esperados devido à influência de um sistema alongado de baixa pressão próximo à costa das regiões Sul e Sudeste do Brasil.

Em Curitiba, o dia amanheceu com sol entre nuvens. O Simepar aponta chuva para as próximas horas com intensidade fraca. A temperatura não deve passar dos 26°C.

Já no Litoral, a chuva pode virar tempestade pela força. Vale ficar atento ao tempo que pode provocar alagamentos em ruas. Em Guaratuba, o volume da chuva pode ser superior a 20 mm nesta quarta.