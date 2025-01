Bloqueio do Procon vira ferramenta poderosa contra ligações indesejadas

Cansado de atender ligações indesejadas de telemarketing? Curitibanos e paranaenses agora têm uma ferramenta poderosa para combater esse incômodo. O Cadastro para Bloqueio de Recebimento de Ligações de Telemarketing (CBRLT), uma iniciativa conjunta da Celepar e do Procon-PR, já conta com mais de 350 mil consumidores ativos.

Desde 2009, a lei paranaense garante o direito de bloquear essas chamadas inconvenientes. O secretário estadual de Justiça e Cidadania, Santin Roveda, destaca o impacto negativo do telemarketing abusivo: “É um pesadelo na vida dos cidadãos. Ligam dia e noite, aos finais de semana e várias vezes ao dia. Uma situação que pode ser muito incômoda e que pode causar outros problemas, como a pessoa perder uma ligação importante porque está recebendo uma chamada indesejada”.

Como se cadastrar?

O processo é simples, gratuito e pode ser feito de três maneiras: pela internet, no site do Procon-PR, pelo telefone 0800 41 1512, e e presencialmente, em uma das sedes do Procon pelo Estado.

Após o cadastro, as ligações devem cessar em até 30 dias. Caso persistam, os usuários podem registrar uma reclamação no Procon-PR. Claudia Silvano, diretora do órgão, orienta: “Ao fazer a denúncia, é importante que o consumidor tenha as informações de data e hora da ligação, nome da empresa, número de telefone e nome do operador da chamada”.

As multas para empresas que desrespeitam o cadastro podem chegar a R$ 12 milhões, dependendo da reincidência.

Integração nacional e flexibilidade

O sistema estadual está alinhado ao “Não Me Perturbe” da Anatel, garantindo proteção em nível nacional. Gustavo Garbosa, diretor-presidente da Celepar, ressalta: “É um sistema simples que alivia um incômodo muito grande para muitas pessoas. Com este serviço, reforçamos nosso compromisso em proteger a privacidade e o bem-estar dos paranaenses”.

O usuário pode, a qualquer momento, cancelar o bloqueio ou permitir ligações de serviços específicos. Entidades filantrópicas que solicitam doações não são afetadas pelo bloqueio.

Empresas também podem consultar

O CBRLT permite que empresas de telemarketing, inclusive de outros estados, consultem os números bloqueados. Atualmente, mais de 2 mil empresas estão registradas no sistema.

Com essa iniciativa, Curitiba e o Paraná dão um passo importante na proteção do consumidor contra práticas abusivas de telemarketing, garantindo mais tranquilidade e respeito à privacidade dos cidadãos.