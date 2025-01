Chuva forte provoca alagamentos por Curitiba nesta terça-feira

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

No meio da tarde de terça-feira (28), boa parte de Curitiba foi surpreendida por uma chuva volumosa e contínua. De acordo com a Defesa Civil, foram registrados estragos em diferentes bairros, de alagamentos a quedas de árvore e galhos.

Segundo o Simepar, a presença de umidade e o tempo abafado, favorecem pancadas de chuvas com temporais localizados. Mais cedo, o Instituto de Meteorologia (Inmet) alertou sobre uma chuva intensa.

De acordo com boletim da Defesa Civil, o acumulado de chuva até às 17h30 de terça foi de 63,6mm em Curitiba. Foram registradas seis ocorrências: quatro alagamentos nos bairros Uberaba, Jardim das Américas e Boa Vista; duas quedas de árvores/galhos na CIC e Novo Mundo; e um pedido de fornecimento de lona no Portão. As rajadas de vento chegaram a 68,4Km/h.

A Defesa Civil emitiu um alerta de risco de alagamentos em Curitiba e cidades da região metropolitana. O aviso de risco de alagamentos é válido por seis horas. A orientação da Defesa Civil é monitorar o acúmulo de água e, em caso de perigo, deixar o local imediatamente. É possível pedir ajuda nos telefones 199 e 193.

Na quarta-feira (29), o tempo segue instável, com possibilidade de temporais localizados.

O que fazer em caso de alagamentos?

Não deixe crianças brincarem nas águas de inundação, alagamento e enxurradas. Além de vários perigos, elas poderão estar contaminadas.

Caso perceba que o volume de água está subindo, ameaçando seus bens, ponha-os a salvo, elevando-os.

Proteja-se em locais elevados até a água baixar.

Estando em veículo, se possível, estacione em um local elevado e espere a água baixar.

Não fique próximo a caminhões ou ônibus. Veículos de grande porte provocam ondas que podem alagar o seu carro e fazer com que perca o controle da direção.

Não pare o carro próximo a árvores ou postes.

Evite atravessar áreas alagadas, só faça isso se for realmente necessário.

Se o carro morrer, não tente fazê-lo pegar. Solicite ajuda e, se possível, retire-o do local onde está parado, para que a água não entre no veículo causando panes.

Se não houver como movê-lo, não espere dentro do carro o volume de água diminuir, pois, na maioria das vezes, a tendência é aumentar e você poderá ficar preso ao veículo, sem poder sair.

Tente estacionar em regiões mais altas. Se o nível da água atingir o batente inferior da porta é hora de abandonar o veículo. Com água acima das rodas, o carro começa a boiar e fica sem controle. Se alcançar as janelas, ocorre o bloqueio das portas, impedindo a saída e dificultando o resgate.