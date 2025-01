Ex-policial envolvido em tragédia na Linha Verde tem pedido de extradição

Um pedido do Ministério Público do Paraná foi aceito pela 1ª Vara do Tribunal do Júri de Curitiba. Trata-se de um mandado de extradição de um homem denunciado pelo crime de homicídio doloso (dolo eventual), que estava foragido nos Estados Unidos. O homem era o então policial envolvido em um acidente gravíssimo registrado na Linha Verde, em 2018. Neste caso, quatro pessoas morreram depois que uma viatura atingiu e destruiu um ponto de ônibus, bem próximo do viaduto com a Avenida Comendador Franco.

O acidente, registrado em julho de 2018, ocorreu na Linha Verde. O homem que está com o pedido de extradição em andamento conduzia a viatura policial em velocidade acima da permitida. Na época dos fatos, ele era policial militar mas, ao sair do país, desertou-se da corporação.

>> Acidente na linha verde será investigado pela Dedetran; vídeo mostra viatura pouco antes da tragédia

Segundo o Ministério Público, ao tomar conhecimento de que o réu estaria residindo no estado norte-americano de Utah, a 3ª Promotoria de Justiça de Crimes Dolosos contra a Vida requereu a inclusão de seu nome na lista da Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol).

Recentemente, foi comunicado à unidade ministerial que o denunciado se encontrava detido naquele país por violação de leis migratórias. O pedido de extradição será formulado pelo Tribunal de Justiça, a partir do Setor de Cooperação Jurídica Internacional, em resposta ao pedido da Promotoria de Justiça de cumprimento do mandado de prisão já existente contra o policial.

O homem era o policial envolvido em um acidente gravíssimo registrado na Linha Verde, em 2018, quando quatro pessoas morreram depois que uma viatura atingiu um ponto de ônibus. Foto: Arquivo/Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

Crime em julho de 2018

Na data do crime o policial militar estava lotado na 3ª Companhia do 20º Batalhão da Corporação. O MPPR sustentou na denúncia, oferecida em fevereiro de 2019, a prática de homicídio doloso qualificado por ter resultado em perigo comum. O processo está registrado sob número 0026594-64.2018.8.16.0013.

Relembre o caso

O acidente gerou grande repercussão na época e uma série de desdobramentos. Em um dos casos o delegado que investigava o caso na época informou que os então policiais tinham mentido sobre uma falsa ocorrência que justificaria a velocidade elevada. Um laudo apontou posteriormente que a viatura estava acima do limite permitido sem um motivo aparente.

Quem eram as vítimas?

Vergínia e Elizandra voltavam do hospital. Foto: Arquivo/Reprodução/Facebook.

As vítimas do acidente estavam num ponto de ônibus às margens da rodovia e foram atingidas pela viatura, que também bateu em outros dois veículos. Elizandra Maltezo Araújo Lustoza, de 32 anos, voltava do hospital com a sogra, Vergínia Gouvea Enes, de 67. As outras duas eram Fabiana Maria da Silva, de 29, e Franciele Aparecida dos Santos, de 33, ambas operadoras de telemarketing que voltavam para a casa.

O que a PM na época do crime?

Em nota logo após o acidente, a Polícia Militar informou que o agente que conduzia a viatura tinha sido retirado de suas funções normais, prestando serviços administrativos, e o passageiro está completamente afastado da PM. Logo depois ele pediu desligamento da corporação.